Lançado oficialmente o Voe Minas Gerais

Caratinga passa a ter voos de segunda a sexta-feira para Belo Horizonte

UBAPORANGA – Diversos empresários, autoridades prefeitos, vereadores de Caratinga e região estiveram na manhã desta terça-feira (3) no aeroporto em Ubaporanga para o lançamento oficial do projeto Voe Minas Gerais. Agora, Caratinga passa a ter voos de segunda a sexta-feira para Belo Horizonte.

O PROJETO

O Voe Minas Gerais, Projeto de Integração Regional de Minas Gerais – Modal Aéreo, é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) e em parceria com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, para promover o desenvolvimento econômico regionalizado. Com o Projeto, cidades mineiras tem ligação aérea com a capital. O Voe Minas chegou a Caratinga no dia 22 de dezembro. A princípio, oferecia opções de voos duas vezes por semana. Mas a partir de fevereiro a oferta foi ampliada para voos diários.

Os voos são oferecidos de segunda a sexta-feira e os valores das passagens variam entre R$ 300 e R$ 350,00 de Caratinga para a capital e para volta fica entre R$ 200,00 e R$ 250,00.

O COMEÇO E A CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO

A ideia de trazer mais voos para Caratinga partiu dos empresários Jean Lacerda e Álvaro Lacerda, diretores da DPC, que já possuem uma área particular no aeroporto e viram a necessidade de trazer mais desenvolvimento para a região. “Meu irmão e eu já temos o hábito de voar para outras cidades, assim como diversos empresários da cidade; então resolvemos reivindicar junto ao secretário Pedro Leitão que trouxesse o projeto Voe Minas para Caratinga. Solicitamos ao Pedro, que prontamente foi a Codemig. Os voos começaram duas vezes por semana e logo viram que Caratinga é uma cidade diferenciada e passaram para todos os dias. Temos nossa estrutura particular aqui, usamos os hangares, tem também área pública, a estação de passageiros estava abandonada há muito tempo, então o Álvaro com empreendedorismo e a vontade de ver acontecer, veio para fazer uma reforma, e agora fazemos a inauguração do Voe Minas no aeroporto para que toda a população saiba dessa inovação, que traz desenvolvimento”.

O secretário de estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão ressaltou que a aviação finalmente chegou a Caratinga com ajuda dos empresários Álvaro e Jean, através de um projeto importante do estado com voos diários. “Estamos inaugurando o terminal e vejo como uma grande conquista. É mais uma opção de transporte para Caratinga, para quem faz tratamento de saúde, para quem faz negócios na cidade e isso tudo gera desenvolvimento. Fico muito feliz de participar desse projeto. Estive na sala do presidente da Codemig, pedi que Caratinga fosse incluída e hoje a cidade se sustenta pelo próprio volume, e é uma das principais no movimento de passageiros no estado. É um voo subsidiado pelo governo de Minas, mas Caratinga também faz sua parte e acho que são atitudes como essas que a gente vislumbra o desenvolvimento. Caratinga merece oportunidades e nesse sentido vejo que temos muito ainda pra trazer pra cidade”, disse Pedro Leitão.

Willer Furtado Larry, diretor de serviços da Codemig, disse que a companhia como agente do governo do estado, está estimulando a aviação regional ligando Belo Horizonte com todo interior. “Isso é muito importante para atender as comunidades. Caratinga é um destino com muito sucesso, o voo está tendo aproveitamento com média de 80% diário”.

Leonardo Ratton, assessor da diretoria da Codemig, explicou que ideia do projeto foi encurtar as distâncias entre o interior e a capital e para isso foi realizada uma pesquisa para identificar como seria a demanda das cidades do interior. “Na primeira fase do projeto tivemos voos ligando a capital ao interior do estado, fizemos uma extrapolação, colocamos muitos voos para algumas cidades muito próximas, que tinha acesso muito bom, que pela pesquisa apresentaram uma excelente demanda, mas não se concretizaram da forma esperada, então viemos evoluindo o projeto, estamos na 7ª fase. Caratinga entrou na 6ª fase, com voos três vezes por semana, mas identificamos que tinha uma demanda muito grande, agora são todos os dias e colocamos em rotas: o avião vem, passa por Caratinga, Viçosa e Manhuaçu e vai para capital. Aprendemos que fazer rotas aumenta a taxa de ocupação, o que sustenta o projeto”.

O prefeito de Ubaporanga, Gilmar de Assis, ressaltou que o projeto é um grande feito para toda região. “Só temos a ganhar, agradecemos ao apoio do Álvaro e do Jean, que estão lutando por toda a região. Temos que agradecer a vocês junto ao secretário Pedro e vamos usar o serviço para que ele sempre cresça”.

O prefeito de Caratinga Welington Moreira agradeceu o governo de Minas pelo avanço, através do secretário Pedro Leitão e também ressaltou o empenho dos empresários Álvaro e Jean. “Desde que o Pedro passou ocupar uma pasta no governo de Minas, tem demonstrado carinho e preocupação com Caratinga. Agradeço imensamente ao Jean e ao Álvaro por terem facilitado o que estamos vivendo hoje, por terem uma visão futurista”.

HORÁRIOS DOS VOOS

BELO HORIZONTE – CARATINGA

Segunda-feira- saída -10h45/ chegada- 12h50

Terça-feira – saída -8h/ chegada- 8h45

Quarta-feira – saída -10h45/ chegada- 12h50

Quinta-feira – saída -8h/ chegada- 8h45

Sexta-feira – saída -10h45/ chegada- 12h50

CARATINGA – BELO HORIZONTE

Segunda-feira- saída -13h10/ chegada- 13h55

Terça-feira – saída -9h05)/ chegada- 11h10

Quarta-feira – saída -13h10/ chegada- 13h55

Quinta-feira – saída -9h05/ chegada- 11h10

Sexta-feira – saída -13h10/ chegada- 13h55