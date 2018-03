NÃO TENHO TEMPO!

Como tenho ouvido essa frase!

Como as pessoas gostam de falar hoje em dia que não tem tempo para nada! Virou um costume, um hábito de soltar essa frase no meio de um bate-papo. Falar “não estou tendo tempo” é como se fosse uma autoafirmação de que está tudo muito bem no trabalho, que está muito ocupado e com vários afazeres, e muitas vezes também serve como justificativa para os outros e para si mesmo, pra não estar fazendo aquilo que sabe que deveria fazer,

como: cuidar de sua saúde, passar um tempo com a família, ou dedicar para aquela tarefa profissional que trará resultados ainda melhores.

Porém existe uma grande diferença entre estar ocupado ou ser uma pessoa produtiva. As pessoas, na maioria das vezes, andam muito ocupadas fazendo tudo ao mesmo tempo e não fazendo nada, e ao final do dia não produziram nem a metade do que gostariam.

Então eu te pergunto: VOCÊ É UMA PESSOA OCUPADA OU PRODUTIVA?

Tudo o que você faz durante o dia é pra trazer resultados para aquele objetivo específico que você tem? Você organiza cada ação que colocará em prática durante o dia e essas ações estão direcionadas pra que esse objetivo aconteça?

Você está agindo todos os dias para que essa meta esteja cada vez mais próxima de ser realizada? Ou costuma colocar algumas tarefas na agenda, e ao restante do dia vai resolvendo o que aparecer?

Esse é um dos grandes erros das pessoas ocupadas, resolver os problemas que chegam e não dar prioridade à aquilo que lhe trará resultado.

E então eu te pergunto mais uma vez: você está sendo uma pessoa produtiva ou apenas ocupada?

Certa vez li uma frase em um livro que ficou gravada em minha mente: “SE VOCÊ NÃO TEM AGENDA, ACABA VIRANDO AGENDA DOS OUTROS”. E acredite, na agenda dos outros está tudo relacionado ao objetivo dos outros, não ao seu! Se você não tiver tarefas direcionadas para ser uma pessoa mais produtiva e chegar mais próximo do seu objetivo, você irá trabalhar para o objetivo dos outros.

Pessoas produtivas anotam do horário de acordar ao horário de dormir TUDO que fará no dia, não somente as ações do trabalho, mas também o tempo com a família, o tempo de ficar em redes sociais, e até o momento que irá lavar a louça. Só assim é possível produzir verdadeiramente.

Sabendo de tudo isso, que decisão você toma HOJE?

Tem dificuldade com essa agenda?

Entre em contato comigo, estou disposta a te ajudar!