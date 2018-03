Copa Distrital começa no próximo domingo

CARATINGA – Terá início no próximo domingo (1º), a edição de 2018 da Copa Distrital de Caratinga. Esse ano a competição conta com a participação de 12 clubes com equipes nas categorias Aspirante e Titular. A Copa Distrital é um evento organizado pela Prefeitura de Caratinga sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Na primeira fase da competição, as equipes foram divididas em 3 grupos com 4 equipes e os jogos serão realizados aos domingos nos distritos pertencentes a Caratinga, as 13 horas – partidas da categoria Aspirante e as 15 horas – partidas da categoria Titular. Já nas fases seguintes as partidas serão realizadas na sede do município.

A Copa Distrital terá duração de 3 meses com encerramento programado para o dia 10 de junho, em um total de 86 partidas disputadas. As equipes campeãs e vice-campeãs recebem troféus, medalhas e premiação em dinheiro.

Leandro Viana, diretor Municipal de Equipamentos e Eventos Esportivos ressalta a importância da competição para os clubes e população dos distritos “A Copa Distrital é um evento tradicional em Caratinga e uma oportunidade de lazer para os moradores e atletas amadores dos distritos que tem o futebol como uma paixão e um momento de confraternização entre os diversos distritos. Espero que a competição transcorra com tranquilidade e agradecemos todos os clubes pela participação em mais uma edição do evento”.

Confira o chaveamento da competição (Aspirante e Titular):

Grupo A

Força Jovem dos Catitas

América de Campinhos

Esporte Clube Guanabara

Associação Desportiva Palmeiras de Santa Efigênia

Grupo B

Esporte Clube Patrocínio

Associação Quatro Encruzilhadas

Vasquinho de Cachoeira Alegre

Esporte Clube Jacutinga

Grupo C

União Santo Antônio

Amatonense

Atlético dos Campinhos

Vila Nova do Sapucaia

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga