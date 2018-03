Coordenador do curso de Engenharia Civil do UNEC é empossado como Inspetor-Secretário do CREA em BH

CARATINGA – O coordenador do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Caratinga, o professor, engenheiro civil e mestre, Alessandro Saraiva Loreto, assumiu o cargo de Inspetor-Secretário do CREA-MINAS/Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, com sede em BH.

A posse foi na noite do dia 22 de março de 2018, e destinada aos inspetores eleitos e designados para a gestão 2018/2020. A solenidade ocorreu durante a abertura da 1ª Reunião Ordinária dos Colégios Estaduais de Entidades (CEE) e de Inspetores (CEI), realizada na Capital. O evento reuniu cerca de 230 profissionais de 78 cidades do estado.

Alessandro Loreto se mostrou bastante entusiasmado com a posse. “Sinto-me honrado em poder participar e representar a região e o UNEC no CREA-MINAS. Ocupar o posto é uma grande oportunidade e de enorme significado para mim e para a instituição.”

Na oportunidade, o presidente do CREA-MINAS, engenheiro civil Lucio Borges, destacou a importância de uma gestão compartilhada. “Na atual posição de presidente do Conselho, vejo como é importante a ajuda das pessoas que realmente fazem a nossa entidade. Hoje somos mais de 180 mil profissionais registrados que, por hora, estão representados por vocês”, destacou Lucio.

O presidente ainda reafirmou a intenção de manter as portas do Conselho abertas para todos. “O meu intuito para toda a minha gestão é de estar próximo, de escutar, de conversar, de entender as suas demandas.”

Os colégios são considerados esferas importantíssimas para os diálogos. São espaços usados para se debater ideias e buscar soluções para questões que envolvem o setor.