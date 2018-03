Escola promove evento ecumênico em comemoração a Páscoa

Unindo as igrejas Católica, Evangélica e Espírita, alunos refletem sobre os valores da Semana Santa e sobre a paz

CARATINGA – Renovação do amor e da paz é o que pode resumir o significado da Semana Santa, uma data muito especial para milhares de cristãos por todo o mundo. Para unir as crenças e resgatar os valores da Páscoa, a Escola Professor Jairo Grossi preparou um momento de reflexão aos alunos, reunindo representantes da Igreja Católica, Evangélica e Espírita. O evento aconteceu no Auditório Celso Simões Caldeira na manhã de segunda-feira (26). “Nosso desejo é celebrar a Páscoa e proporcionar um encontro pessoal com Jesus Cristo. A partir desse encontro, que cada aluno se torne um instrumento da paz, um mensageiro”, explica Silvana Patrícia, professora de Ética da Escola Professor Jairo Grossi, responsável pela organização.

Turmas do 6º ano até o ensino médio participaram da reflexão ecumênica, que teve a paz como tema deste ano. “Cada um de nós tem a necessidade de propagar a paz dentro das famílias, dentro da escola, do nosso cotidiano. Nós sabemos que a renovação vem de dentro. Temos visto um mundo cheio de violência, de contradições. Mas se nós plantarmos a semente da paz, ela rapidamente se espalha”, considerou o professor e representante do Grupo Espírita, Noé Comemorável.

Durante o encontro, os alunos foram convidados a enviarem aos pais e familiares mensagens de amor através do celular. Entre músicas e dinâmicas, aos poucos eles foram entendendo a importância da paz e da união entre as religiões na busca por um mundo melhor. “Nesse tempo onde a sociedade está tão fragilizada, trazer essa mensagem vinda do amor de Deus é sempre gratificante. Se os cristãos e filhos de Deus não se unirem aqui nessa terra, não faz sentido viver o cristianismo na guerra, no conflito. O amor está acima de tudo isso”, manifesta Ícaro Augusto Gonçalves, membro da Renovação Carismática da Igreja Católica.

“Podemos ser instrumentos dessa paz, nós podemos influenciar as pessoas a distribuírem o amor de Cristo, a passarem para frente essa transformação, essa libertação que Deus tem promovido em cada um de nós. Que todos esses alunos possam repassar essa mensagem durante a Semana Santa”, convidou a pastora da Igreja Evangélica Águas Vivas, Cristiana Tebas.