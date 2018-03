CELULAR: PERIGO POTENCIAL CANCERÍGENO?

Reginaldo Eustáquio

Professor das Engenharias das Faculdades Doctum de Caratinga, Mestre em Ensino de Física pela PUCMinas.

Levante a mão quem não tem um telefone celular! Bom, presume-se que quase todos ou todos os leitores possuem um telefone celular, o Brasil é disparado o país que mais consome esta tecnologia. O que muitos não sabem é o perigo, em manter próximas ao seu cérebro esta fonte de recepção e emissão de ondas eletromagnéticas (OEMs). A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, braço da Organização Mundial da Saúde, classificou as ondas emitidas pelos celulares como possivelmente cancerígenas.

Como isso é possível? Primeiros vamos entender o que são ondas eletromagnéticas, existe uma partícula chamada elétron (pedacinho muito, muito pequeno da matéria) com uma massa de zero vírgula seguido de muitos e muitos zeros antes de 911, sendo mais preciso 9,11×10-31 kg, esta partícula ao se mover, emite uma onda parecida com uma onda criada ao jogarmos uma pedra em um lago, esta onda tem propriedades elétricas (similar ao relâmpago) e magnéticas (similar a imãs). Esta onda possui uma energia, com seus valores de acordo com a frequência da mesma, ou seja, maior a frequência maior será a energia da onda. Existem dois tipos de OEMs altas frequências altamente perigosas (raios x) e as de baixa frequência, ondas de rádio e telefones, o que, até então pensava-se que não tinha perigo.

Em 2011 a Organização Mundial da Saúde veio a público afirmar que estas ondas seriam responsáveis por surgimentos de câncer! Porém, anos mais tarde veio dizer: esta informação deve ser melhor entendida ao “pé da letra”. Fonte das informações: site http://www.oncoguia.org.br/conteudo/esclarecimento-oms-da-parecer-afirmando-que-uso-de-celular-poderia-estar-relacionado-a-cancer-cerebral

Como o usuário de celular pode usar esta informação?

Não há absolutamente nenhum dado novo que comprove que celular causa câncer cerebral, portanto … Este comunicado não é uma recomendação contra o uso de celular. Como tudo em medicina, excessos são potencialmente ruins. Isto vale para bebida, tabaco, obesidade. E isto vale também para celular e exposição a campo eletromagnético. Se você precisa utilizar o celular com frequência, tente usá-lo com um fone de ouvido acoplado ao microfone (aqueles que ficam conectados ao aparelho por um cabo), e mantenha o celular longe da cabeça (por exemplo na cintura). A OMS, neste momento, apenas pode afirmar que é possível a associação entre uso do celular e câncer, mas não afirma que esta associação de fato seja uma verdade comprovada.

Seria uma pressão das multinacionais ligadas ao sistema de telefonia celular? Estaríamos passando pelo mesmo dilema do cigarro, o qual na década de 60 possuía médicos falando na TV “fumar não causava malefícios a saúde”!

Oque podemos concluir? imagine que seja levado a público que o uso de telefone celular causa câncer, você usaria? Compraria para seus filhos? Imagine o prejuízo que as empresas teriam! Segundo o site www.valor.com em termos de valores, o mercado brasileiro movimenta cerca de 11 bilhões de dólares, só de smartphones!

Uso de celulares a imensa quantidade de torres de telefonia, internet e rádio base nas cidades, a grande quantidade de poluição eletromagnética, benéfico ou maléfico! E você o que acha? Na dúvida eu continuo usando meu fone para falar ao celular.