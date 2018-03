Inauguradas novas instalações da PM em Inhapim

INHAPIM – Diversas autoridades estiveram na tarde desta segunda-feira (26) na sede da 288ª Companhia de Polícia Militar para inauguração das novas instalações, que mudaram completamente a estrutura do local, trazendo conforto e praticidade não apenas para os militares que ali trabalham, mas para a comunidade que necessita dos serviços da Polícia Militar.

Segundo o comandante da 288ª Cia., capitão Ronaldo Sanglard, a obra começou no início de 2016 com poucos recursos, apenas R$30 mil, direcionados por emenda parlamentar do deputado estadual Cabo Júlio. “Não dava para fazer muita coisa, mas diante da grandeza desta obra, fui adiando a inauguração mesmo com cobranças da assessoria do parlamentar que queria vir participar, então fui captando mais recursos e aproveitando que estava naquele ambiente de bagunça de obra, para fazer uma coisa mais grandiosa e mais útil”.

Sanglard disse que inicialmente ficaria apenas mais bonito, com pintura, telha e piso, mas foram agregados mais valores, aumentando o espaço, criando o auditório, um lavador de viaturas, um jardim e espaço para captação de água da chuva. “Hoje temos um ambiente com muito mais qualidade de espaço para receber as pessoas e para o policial trabalhar. Transformamos uma sala muito pouco cômoda que tinha para fazer ocorrência onde a comunidade ficava. Foi uma mudança completa de conceito do que era a Companhia antes e no que se transformou depois”.

Atualmente em toda a Cia., que compreende 16 municípios, são 135 militares, sendo 23 em Inhapim, com a previsão de aumentar. “Já está isso acertado com comando regional de melhorar o efetivo, para aumentar a sensação de segurança pública. Agradeço aos diversos parceiros que contribuíram para que essa obra tivesse sucesso”.

Ainda segundo o comandante da 288 ª Cia., melhorias também serão realizadas nos destacamentos.

O comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, a qual a 288ª Cia., pertence, tenente-coronel Luciano Reis, participou também da solenidade de inauguração das novas instalações e falou da importância de se trabalhar num local adequado. “Se a gente cria um ambiente organizacional bom, onde os militares sintam-se bem em trabalhar, terão um incentivo a mais para prestar bons serviços à comunidade. Quando a Polícia Militar investe numa obra deste tamanho, pensa tanto no conforto do policial, quanto da comunidade, para quem prestamos serviço. Hoje os quartéis da PM são totalmente abertos à população, temos prazer de estar em Caratinga que é um das melhores sedes do estado e agora Inhapim, uma das melhores Companhias”.

O comandante do Batalhão também falou das mudanças que devem ocorrer nos destacamentos, que ficam localizados em cidades menores. “Olharemos também as frações menores, Minas Gerais tem 853 municípios, onde mais de 60% são destacamentos, então é de extrema importância que tenham instalações dignas para que o militar preste um bom serviço à comunidade”.

O comandante da 12ª Região da Polícia Militar, com sede em Ipatinga, coronel Marcos Ângelo Viera Júnior ressaltou que corporação preza pela qualidade, pelos policiais e pela comunidade. “Precisamos andar bem fardados para as pessoas verem que estamos trabalhando bem. A Companhia, um local onde a gente passa parte do nosso dia, precisa ter uma qualidade também e do jeito que estava, com muitos problemas, em toda estrutura, era necessário mudança, contamos com vários apoios que nos ajudou e essas melhorias interferem diretamente em nossa tropa, e com certeza será uma melhoria para cidade também”.