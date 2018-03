Muitos gols nos jogos das quartas de final

INHAPIM – A primeira rodada das quartas de final da Copa Rádio Clube de Futebol Regional foi marcada por muitos gols, 18 no total, uma média de 4,5 gols por partida.

Jogando em seus domínios, o Bugre goleou o Itaúba de Sobrália por 5 a 1. Barrão, Michelzinho, Antônio Carlos, Pipoca e Joaozinho fizeram para o time da casa, enquanto Raniel fez o gol de honra dos visitantes. Em São João do Oriente, o Vila Martins foi derrotado pelo Eucalipto, que venceu por 4 a 3. O grande nome da partida foi o meia-atacante Nonô que marcou três gols para o Verdão, o outro gol do Eucalipto foi feito por Alan. Para o Vila Martins marcaram Bruno (02) e Fabinho.

Em Iapu, Boca Rica e Botafogo empataram em 2 a 2. Mateus e Ernanis fizeram os gols do Boca Rica e Thiago fez os gols do Botafogo. E no campo do Manchester, o time da casa perdeu para o Chelsea de Engenheiro Caldas por 1 a 0, gol marcado aos 48 minutos do segundo tempo, através do zagueiro Vitão.

As equipes que venceram na primeira rodada jogam com a vantagem de empate para se classificar às semifinais. No próximo domingo (1º/4) acontecem os jogos de volta. Todos as partidas das quartas de final tem início previsto para 15h30:

Em Sobrália: Itaúba x Bugre

Em Iapu: Eucalipto x Vila Martins

Em Inhapim: Botafogo x Boca Rica

Em Engenheiro Caldas: Chelsea x Manchester