Escolas vão receber o Programa Energia Inteligente da Cemig

Vinte e nove escolas se beneficiarão com o projeto

DA REDAÇÃO – A Cemig, por meio do Programa Energia Inteligente, iniciou mais um projeto de eficiência energética que irá beneficiar diretamente milhares de alunos e professores da rede pública estadual de ensino, além de criar a oportunidade de reverter investimentos para outras áreas prioritárias das instituições. Só na região Leste do estado 29 escolas da rede estadual de ensino terão suas lâmpadas substituídas por outras com tecnologia de LED. Ao todo, a empresa irá substituir equipamentos em 151 instituições e a energia economizada será da ordem de 2.000 MWh/ano, montante suficiente para atender a mais de 1.400 residências num período de doze meses.

Escolas da região contempladas serão as seguintes: Escola Estadual Venceslau José da Silva, no distrito de Santa Efigênia, Caratinga; Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria, em Bom Jesus do Galho; e Escola Estadual Josefina Vieira, em Santa Rita de Minas.

Segundo Neander Geraldo Resende Lima, analista de comercialização da Cemig, a iniciativa pretende disseminar também uma cultura de consumo consciente e sustentável, reduzindo impactos para o meio ambiente e gerando benefícios para toda a sociedade. “A instalação de lâmpadas de tecnologia LED também contribui nesse sentido, visto que posterga a necessidade de investimentos no sistema elétrico, além de disseminar os benefícios da eficiência energética junto aos públicos envolvidos (profissionais da escola, alunos, poder público, comunidade, entre outros), influenciando positivamente na mudança dos hábitos de consumo”, afirma o analista da Cemig.

Outra vantagem, de acordo com Neander Lima, é a diminuição da necessidade de manutenções e trocas dos equipamentos, o que reduz custos para as escolas e gera menor quantidade de resíduos ao longo do tempo, além da melhoria da qualidade da iluminação para os alunos, professores e demais frequentadores do espaço. “A troca da iluminação nas instalações das escolas impacta diretamente na qualidade de ensino e nas condições de trabalho e segurança das instituições”, salienta.

Em atendimento à determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o que alinha a Cemig às melhores práticas sustentáveis, a empresa realizará a reciclagem de todos os materiais e equipamentos substituídos, garantindo a correta destinação dos resíduos gerados na substituição da iluminação das escolas.

Confira a lista das escolas que serão beneficiadas:

ESCOLAS CIDADE EE PADRE HEITOR BARÃO DE COCAIS EE RAIMUNDO DECO MATERLÂNDIA EE DE TABOLEIRO SÃO JOSÉ DO JACURI EE SANTOS CARVALHAIS RIO VERMELHO EE CARMELA DUTRA SÃO JOÃO EVANGELISTA EE DE RESPLENDOR ÁGUA BOA EE OTÁVIO NUNES LEITE GUANHÃES EE CORONEL TINÔ SALTO DA DIVISA EE DE NAQUE NANUQUE AÇUCENA EE DEPUTADO SADY DA CUNHA PEÇANHA EE VICENTE JOSÉ SOARES GOVERNADOR VALADARES EE JOAQUIM MONTEIRO MARILAC EE CASSIMIRO DE ABREU JAMPRUCA EE DONA JENNY FARIA JOÃO MONLEVADE EE LUIZA DOS SANTOS FERREIRA PASSABÉM EE LEOPOLDINA BARROS DRUMOND FERROS EE JOSEFINA VIEIRA SANTA RITA DE MINAS EE PROFESSORA CELINA MACHADO CORONEL FABRICIANO EE PADRE DIONÍSIO HOMEM DE FARIA BOM JESUS DO GALHO EE JOSÉ ROSA DAMASCENO SANTANA DO PARAÍSO EE VENCESLAU JOSÉ DA SILVA CARATINGA EE FREI MARCELINO DE MILÃO IAPU EE CESARINO ALVES PEREIRA UBAPORANGA EE LEANIR DE ASSIS MAGALHÃES POCRANE EE LINA MARIA DO CARMO MUTUM EE JOÃO MARIANO RIBEIRO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO EE DOUTOR ADALMÁRIO JOSÉ DOS SANTOS LAJINHA EE PROFESSORA MARGARET BARROSO PINTO SABINÓPOLIS EE PROFESSOR FRANCISCO LENTZ CAPARAÓ EE SÃO JOSÉ DE JASSÉM ALVORADA DE MINAS