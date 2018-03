Santa Bárbara do Leste promove ações sobre o Dia Mundial da Água

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No dia 22 de março foi comemorado o Dia Mundial da Água e ao longo de toda a semana, as equipes pedagógicas das escolas municipais trabalharam com os estudantes assuntos voltados para a preservação desse recurso natural. Foram realizadas palestras, apresentações, atividades lúdicas, discussões sobre a importância de se cuidar da água, os efeitos da preservação desse recurso natural sobre o planeta e muito mais.

Os alunos da Escola Municipal Marlon dos Reis Lopes II, acompanhados pela equipe pedagógica e pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Célio Maia, tiveram a oportunidade de conhecer a nascente do Rio Caratinga, que fica no Córrego Pião de Cima. De acordo com a diretora Rosilene Laureano, todos ficaram encantados ao ouvir as explicações do secretário sobre a importância de se cuidar da água, suas fontes e nascentes para que se possa, antes de tudo, preservar a vida na terra.