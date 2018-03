Lançado o curso Pré-Enem Solidário

CARATINGA– A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte através do Departamento de Juventude, em parceria com o Polo UAB e o Instituto Superior de Educação da UNEC, está lançando o curso “Pré-Enem Solidário”.

O projeto tem como proposta garantir oportunidades para jovens de 15 a 29 anos que desejam ingressar no Ensino Superior através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

De acordo com Rainer Alves, diretor do Departamento de Juventude, “a ideia de um curso preparatório sem custos surgiu ao se observar que a maior parte das vagas oferecidas através do ENEM é preenchida por estudantes egressos da rede privada, que tiveram a oportunidade de se preparar em um cursinho particular”. Dessa forma, a soma de esforços das parcerias garante que os jovens de famílias de baixa renda tenham a mesma oportunidade.

As inscrições foram abertas nessa segunda-feira (26). Para participar do projeto, os jovens devem ter entre 15 a 29 anos, sendo que aqueles que são maiores de 18 anos não podem estar cursando ensino superior. Serão oferecidas ao todo 45 vagas. Em caso de adesão superior a esse número, a equipe da Secretaria de Educação dará prioridade aos estudantes de escolas públicas que tenham renda familiar de até três salários mínimos.

As inscrições são realizadas de segunda à sexta-feira, na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, situada na Praça Rafael Silva Araújo (conhecida como Praça da Estação), 40, Centro – Caratinga – MG, no horário de 08h às 18h com pausa no período de 11h às 13h. O prazo para a realização das inscrições é até o dia 16 de abril deste ano.

As aulas serão ministradas uma vez por semana por professores voluntários e por estudantes do último período dos cursos de Geografia, História, Letras, Pedagogia e Biologia da UNEC que tiverem interesse em realizar um estágio não remunerado.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga

=====

Documentos necessários para a inscrição:

– Foto 3×4;

– Cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade;

– Cópia de comprovante de residência atualizado no nome do responsável;

– Atestado de frequência no Ensino Médio;

– Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (para aqueles que já concluíram o Ensino Médio).