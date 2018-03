Alunos da escola Prof. Jairo Grossi fazem doações a instituições

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi realiza todos os anos o Projeto Solidariedade. Desde 2001, os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2 participam de uma gincana que além de envolver recreação, promove o trabalho coletivo e o voluntariado: eles também arrecadam doações para entidades carentes. A iniciativa faz parte das atividades da disciplina de Ética e acontece em parceria com os professores de Educação Física.

A supervisora pedagógica da Escola, Poliana Marques, comenta que a doação material é muito importante, mas também há doação do amor. “O projeto é bonito e de cunho social. É uma responsabilidade que nós temos com os nossos alunos de proporcionar essas vivências, esses atos solidários, de compartilhar o que eles têm no momento, compartilhar carinho, atenção, amor e a presença junto a essas instituições”.

A aluna Lívia Assis, do 6º ano, já incorporou o objetivo da campanha: “Algumas crianças não têm o que nós temos e precisamos nos desapegar dessas coisas e dar um pouco da nossa diversão pra elas”.

Alimentos, itens de higiene pessoal e mais de mil brinquedos novos e usados foram doados a três creches comunitárias, aos asilos Monsenhor Rocha e Pastor Geraldo Sales, ao Lar das Meninas, à ASADOM e à Casa da Esperança, em Ipatinga.

“Tudo que vai em benefício da criança é muito importante”, ressaltou Joana D’arc Calais – coordenadora pedagógica dos CEIMs – Centros de Educação Infantil Municipais. “Nos CEIMs a gente trabalha com o educar e com o cuidar. São crianças carentes, mas todas elas têm aquele brilho no olhar de uma criança, aquele olhar inocente. Tudo que a gente faz por elas ainda é pouco porque a criança é um ser iluminado e ela é merecedora de todo o nosso amor, de todo o nosso respeito, da nossa dedicação. O trabalho que a gente faz é com muito amor e hoje eu presenciei aqui uma coisa riquíssima”.

Após a gincana e a etapa das doações, os alunos participam de um terceiro momento: é hora de doar amor e carinho. Todas as instituições serão visitadas para que as crianças possam vivenciar valores como amizade e respeito fora da escola.

“É de grande valia a doação e essa participação, essa interação das crianças também. A ASADOM é uma instituição que todos conhecem, mas a gente vive dessas doações e das visitas que eles fazem a nossa entidade, porque é uma forma de mostrar à sociedade que quem está lá são pessoas que também precisam de carinho, de atenção”, comentou a representante da ASADOM, Marilene da Silva.