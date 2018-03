Perrola o craque do Verdão

Este ano o glorioso Esplanada Esporte Clube está completando 50 anos de história. Estou preparando um material comemorativo que em breve estará nas páginas do Diário de Caratinga e nas plataformas digitais. Iremos trazer personagens que ajudaram a construir essa história de paixão e títulos que envolve o “Verdão da Grota”; e um dos mais importantes certamente é o senhor Adagualberto Souza Costa. Chamando pelo nome, só mesmo os familiares e parentes saberão de quem se trata. Porém, se chamarmos pelo apelido “Perrola”, muitos que viveram o futebol regional nos anos 80 irão se lembrar do camisa 10, grandalhão, porém habilidoso e de passadas largas. Perrola formou o meio campo campeão de 1982 ao lado de Carlinhos Marcelino e João Bosco. Depois daquela conquista, rodou o mundo jogando futebol. Atualmente mora em Portugal na cidade do Porto onde encerrou sua carreira precocemente em decorrência de uma grave lesão. Mais sobre Perrola, e outros craques históricos do Verdão no material que estou preparando em comemoração ao cinquentenário do clube.

Galo e Raposa na final

Depois das partidas de ida pela semifinal do estadual, da vantagem cruzeirense ampliada e da alvinegra adquirida, pode-se dizer que deu a lógica neste domingo (25). A vitória azul celeste contra o bom time do Tupi foi merecida outra vez. Afinal, com muito mais qualidade técnica o time de Mano Menezes dominou a partida.

No clássico América x Atlético, o jogo dessa vez não teve polêmica de arbitragem. A vitória atleticana foi justa, se aproveitando de falhas individuais do Coelho que não teve força pra reagir. Para o Brasileirão, o time de Enderson Moreira precisa qualificar o elenco principalmente no meio campo.

O que esperar da decisão? Pra começar, embora se trate de um clássico cheio de rivalidade e tradição, não tem como negar que o Cruzeiro tem um elenco melhor. Traduzido numa campanha superior a do rival. A qualidade do futebol apresentado até o momento também tem agradado mais. Por outro lado, a história conta que muitas vezes, quem vive momento pior vence. Domingo começa um novo capítulo.

Brasil x Alemanha: Não é revanche

Quando duas seleções da grandeza de Brasil e Alemanha se encontram pode se afirmar ser um clássico mundial. Depois da vitória com facilidade no segundo tempo contra a Rússia, e principalmente pelo bom futebol apresentado, diante dos alemães teremos um teste mais forte. Obviamente faltando menos de três meses para a Copa, eles não irão colocar força máxima diante de um dos principais concorrentes. Entretanto, ainda assim será um ótimo jogo para Tite observar seu time e suas convicções diante doa atuais campeões mundiais. O placar é o que menos importa nesta terça-feira.

