TJMG anuncia concurso para a seleção de novos juízes

Segundo edital, inscrições poderão ser feitas em maio e junho deste ano

DA REDAÇÃO – O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) publicou na sexta-feira (23), o edital de um concurso público para a seleção de novos juízes. Segundo a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (Ejef), há 120 vagas para o cargo de juiz substituto. Destas vagas, 84 são de ampla concorrência, 12 para pessoas com deficiência e 24 para negros.

As inscrições devem ser feitas nos meses de maio e junho. A previsão é de que a prova objetiva seja aplicada em setembro deste ano.

O 2º vice-presidente do TJMG e superintendente da Ejef, desembargador Wagner Wilson, afirma que a realização do concurso é uma boa notícia para o estado. “Apesar das dificuldades orçamentárias, o Tribunal tem se esforçado para garantir o provimento das comarcas mineiras”, explicou. O magistrado lembra que o objetivo é atender da melhor forma o cidadão, por meio da prestação jurisdicional efetiva e célere. Daí, a importância de trabalhar para o provimento das comarcas do estado, garantindo a presença de um juiz nas localidades.