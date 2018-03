Funec-Casu e Lions Clube Caratinga Itaúna iniciam projeto de recuperação ambiental

Projeto do LC 12 prevê o plantio de 10 mil mudas de Ipê em Minas Gerais com o objetivo de contribuir para a recuperação de nascentes e a recomposição da Mata Ciliar

CARATINGA – A Fundação Educacional de Caratinga – Funec, em parceria com o Lions Clube Caratinga Itaúna realizou a semeadura de 100 sementes de Ipê iniciando importante projeto de recuperação da Mata Ciliar. Ação aconteceu na manhã de sábado (24) na horta do Centro de Reabilitação Funec-Casu e contou com a participação do engenheiro Agrônomo responsável pela Hortaterapia, Humberto Bomfim, que recepcionou a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira acompanhada de membros que se voluntariaram para participar do início do Projeto.

De acordo com Clotilde Junqueira, o Distrito LC 12 incentiva a realização de um projeto de preservação ambiental com o objetivo de plantar 10 mil mudas de Ipê nas cidades do Distrito, do qual Caratinga faz parte. “Vem de longa data a parceria entre as duas instituições, Lions e Funec. Humberto Bomfim é filho de um companheiro leão e nos procurou para fazer o convite em nome da Fundação para que pudéssemos realizarmos a semeadora aqui no Centro de Reabilitação, local onde podemos contar com a sua assessoria de agrônomo”.

“A primeira etapa do Projeto é a semeadura”, explica Humberto. “Daqui a aproximadamente duas semanas faremos o transplante das mudas germinadas para saquinhos onde continuarão a ser cuidadas para futuramente serem doadas e plantadas em local definitivo para a recomposição da Mata Ciliar”.

A presidente acrescenta que o Lions Clube de Caratinga conta com cerca de 50 membros que participam ativamente das campanhas e projetos propostos pelo governador do Distrito. “Nossa cidade foi a primeira do interior do estado a realizar as Olimpíadas Especiais para deficientes intelectuais a partir dos 8 anos. Além desse projeto, realizamos a prevenção do câncer pediátrico, câncer de próstata e câncer de mama, o Lions Quest e a campanha do cobertor. Há, ainda, quatro novas metas: dessas já realizamos a campanha da fome, do diabetes, iniciamos hoje esse projeto de Meio Ambiente que visa, principalmente, a recuperação de nascentes no município e região e ainda realizaremos nesse ano a campanha da visão”, finaliza Clotilde Junqueira.