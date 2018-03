Duas barras de maconha apreendidas no Santa Cruz

CARATINGA – A Polícia Militar recolheu na noite de sexta-feira (23), duas barras de maconha na rua Muriaé, no bairro Santa Cruz. Os militares já tem o nome do suspeito de ser o dono da droga.

A ocorrência teve início quando uma filha acionou a PM e disse que sua mãe estava sendo agredida pelo companheiro. Quando os militares chegaram ao imóvel, autor, 22 anos, e vítima, 40, já tinha saído. Durante conversa com a solicitante, ela relatou que já havia visto uma arma de fogo com o autor e que a arma estaria no quarto do casal. Conforme a PM, a filha estava temerosa que algo mais grave viesse acontecer com a mãe e por isso pediu que os militares vistoriassem o local. Os militares fizeram vistoria, mas não encontraram a arma, porém, duas barras de maconha foram localizadas dentro do guarda-roupa, entre as peças de vestuário do autor.

A droga foi apreendida e os militares fizeram rastreamento, mas o acusado não tinha sido encontrado até o final dessa edição.