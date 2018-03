Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apresenta ‘Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo’

BOM JESUS DO GALHO – Hoje, entram em cartaz as encenações da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, que serão apresentadas pelo Atos, grupo de teatro bonjesuense. No primeiro dia do teatro da Semana Santa, ‘Domingo de Ramos’, serão interpretados os episódios da entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus ensinando no templo, o batismo de João Batista, a tentação no deserto, o sermão da montanha, a cura do menino endemoninhado, do cego de Jericó, da mulher hemorrágica, da filha de Jairo e servo do centurião e do paralítico.

Na quarta-feira (28), serão exibidas as passagens da expulsão dos vendilhões do templo, da mulher adúltera, o diálogo de Jesus com uma samaritana, a ressureição de Lázaro, a ceia em Betânia, a dança de Salomé, o lava pés e a ceia pascal com Jesus.

Na quinta-feira (29), serão apresentadas as cenas da traição de Judas Iscariotes, a prisão de Jesus no Monte das Oliveiras, o julgamento de Jesus perante sumo sacerdote, a negação de Pedro, a apresentação de Jesus a Pilatos, Jesus sendo levado a Herodes, o julgamento perante Pilatos, o flagelo e a coroação de Jesus com uma coroa de espinhos, a sentença de Jesus, o arrependimento e suicídio de Judas.

Na sexta-feira (30), será realizada a procissão da via-sacra, saindo da Igreja Nossa Senhora do Rosário em direção à Igreja Matriz. Em seguida, serão interpretadas as cenas da crucificação e sepultamento de Jesus.

No domingo (01/04), serão exibidas as cenas da ressureição de Jesus, com o seu aparecimento à Maria Madalena, aos seus apóstolos na Galileia.

Conforme o secretário municipal de Cultura e Turismo e diretor do Atos, Odair Ribeiro (Zezão), que está à frente da produção do evento, cerca de 40 pessoas atuarão nos espetáculos, “além dos figurantes interpretados pelo povo”, informa.

APOIO

Para a promoção da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, o secretário de Cultura conta com o apoio da Prefeitura Municipal e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que abriu as suas portas para os ensaios.