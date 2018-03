Doctum recebe etapa do Circuito Mineiro de Administração

CARATINGA – A faculdade Doctum de Caratinga sediou nesta última quarta-feira (21), o “Circuito Mineiro de Administração”. O evento é uma iniciativa do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, e visa capacitar estudantes e profissionais para o mercado de trabalho, levando informações atualizadas sobre as pratica da profissão. O tema abordado foi ‘’Apresentação – Do pessoal ao profissional’’.

A palestra foi ministrada por Gilmar Camargo, que além de Administrador, é empresário, professor, palestrante, consultor e vice-presidente de Marketing do conselho. Gilmar destacou a satisfação em partilhar deste momento com alunos e professores da rede de ensino Doctum, e falou da importância do contato do Conselho com esses futuros profissionais de Administração, pois começando essa relação com os alunos, o conselho pode identificar qual a tendência comportamental e trazer qual a tendência do mercado atual.

A representante do CRA-MG, professora Gisely Xavier, destaca que todo ano o Conselho Regional de Administração, faz essas visitas às faculdades, levando esse circuito. Essa é uma forma do Conselho aproximar da faculdade, principalmente dos alunos.

De acordo com Gisele Dutra, que é diretora acadêmica da Doctum de Caratinga, o circuito é uma oportunidade para os estudantes e professores da instituição de ensino que sempre busca qualificar os profissionais para o mercado de trabalho.

Para os graduandos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis das Faculdades Doctum de Caratinga, o momento foi de muito aprendizado, segundo o aluno Renato Avelino, O conteúdo da palestra, nos trouxe mais experiência, e abre um leque maior de conhecimento, especialmente para os alunos, que como eu, estão ingressando esse ano na Faculdade de Administração.