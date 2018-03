UNEC sedia Circuito Mineiro de Administração

CARATINGA – O Circuito Mineiro de Administração é um evento que percorre diversas cidades de Minas Gerais onde é ofertado o curso para essa formação profissional. Este ano, o Centro Universitário de Caratinga (UNEC), mantido pela FUNEC, foi uma das instituições escolhidas. O encontro foi conduzido pelo vice-presidente de Marketing do Conselho Regional da categoria (CRA), Gilmar Camargo, que ministrou a palestra “Eu S.A.”, fazendo referência à sigla de Sociedade Anônima, utilizada na nomenclatura de grandes empresas e organizações do Brasil. O evento ocorreu na última quarta-feira (21), no auditório Celso Simões Caldeira, Campus I.

“As mudanças que estão ocorrendo no mundo, principalmente as econômicas, a reforma trabalhista e as tecnologias, vão exigir um profissional mais autônomo, quase igual uma empresa. ‘Eu’ virei empresa, tenho que me administrar como empresa. Então viemos orientar os alunos sobre como ele deve se preparar e ao que ele deve estar atento. Ele vai ter que planejar, fazer orçamento, fluxo de caixa, reserva financeira, entre outros. Queremos dar essas dicas para que eles já comecem a pensar assim durante a faculdade”, explicou Gilmar.

Para o coordenador do curso de Administração do UNEC, José Carlos Moreira, a proposta de um novo comportamento profissional sugerida por Gilmar pode estimular uma mudança de postura imediata para os alunos. “Hoje, não tem como você executar qualquer projeto sem um administrador. Seja nas áreas públicas ou privadas, qualquer área precisa ter o seu gestor com capacidade técnica. Administrar uma empresa é administrar recursos humanos. Trabalhar com as pessoas é um grande desafio da administração moderna. As pessoas são a força e a riqueza de qualquer negócio e precisam ser bem coordenadas para se ter sucesso”, avaliou.

José Carlos aproveitou o momento para anunciar os Jogos Empresariais, uma novidade que teria início ainda nesta semana. “Estamos criando valores, trazendo novidades para nossos alunos. Os Jogos Empresariais serão simuladores de empresas, para treiná-los a tomar decisões. O processo de decisão hoje em qualquer etapa da nossa vida, principalmente nos negócios, tem que ser com muito conhecimento e planejamento. Não pode ser um jogo de sorte. O mundo hoje é a tecnologia, é o jovem empreendedor bem capacitado para fazer a diferença”, destaca.

Além de centenas de alunos do UNEC, participaram também estudantes do curso técnico em Administração da Escola Estadual Moacyr de Matos. O professor desses jovens, Thales Matias, se formou no UNEC em 2006 e hoje trabalha também em uma concessionária de veículos de Caratinga. “A qualificação profissional atualmente é importante em qualquer área e para qualquer idade. Dar essa oportunidade para os alunos conhecerem um pouco sobre essa profissão e esse mercado, além do ambiente acadêmico com o qual eles já estão acostumados, principalmente com a palavra de uma pessoa que representa a classe dos administradores, é fundamental para o desenvolvimento de todos eles”, relatou Thales.