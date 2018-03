Lions Itaúna empossa onze novos sócios

CARATINGA – Na última quarta-feira (21), o Lions Clube Caratinga Itaúna, dirigido por Clotilde Junqueira, deu posse a onze novos sócios. Uma noite marcante para o movimento leonístico, de modo muito especial para o clube. A sessão festiva aconteceu na sede do Itaúna, no Bairro Limoeiro, e reuniu um importante time da sociedade caratinguense. Em uma época em que a boa parte das instituições do Terceiro Setor padecem por conta da pouca renovação de seus membros, Lions Internacional parece caminhar na contramão e, não é por menos, que é na atualidade, o maior clube de serviços do mundo, com mais de 1,45 milhão de sócios, distribuídos em 46 mil clubes, em 220 países.

Para a presidente do Lions Itaúna, o acontecimento é motivo para comemoração. “A entrada de onze novos companheiros é motivo de grande alegria para nós. É, também, uma “injeção” de ânimo para todos. É sangue novo chegando, em um momento em que um dos nossos pilares é a inovação. São onze cabeças novas, novas ideias, de tal sorte que vamos melhorar, cada vez mais, as nossas campanhas, sempre voltadas para a comunidade”, registrou Clotilde Junqueira. Questionada se não se cansava de trabalhar, a presidente foi enfática: “Eu demorei a aceitar a presidência. Sempre disse que, quando assumisse, teria um ano de muito trabalho. Às vezes a correria é tanta que nem consigo almoçar, mas fazemos tudo com muito amor, sempre com o apoio dos nossos companheiros, companheiras e domadoras. Até o fim de julho teremos muito a realizar ainda, se Deus quiser”, complementou a presidente.

A presidente Clotilde Junqueira deu posse aos seguintes sócios: Sebastiana da Penha Viana e Barros, Maria José dos Santos, Maria de Lourdes Lima Vieira, Ione Ribeiro de Oliveira, Daywison Sousa Ferreira, Maria do Carmo da Costa Boy, Éber Ostquio Boy, Brunela Demoner Rossoni Laignier, Ricardo Pinheiro Laignier, Wagner de Freitas Boy e Maria Eulália Teixeira Boy. Convidado a fazer parte do clube pelo ex-presidente, Celestino Bacelar, Ricardo Pinheiro Laignier é servidor público estadual lotado na Secretaria de Administração Prisional e demonstrou grande satisfação por fazer parte da Itaúna. “Estou feliz em iniciar no Lions Itaúna, pois vejo no clube pontos comuns na minha maneira de enxergar a vida. Através do Lions eu e minha esposa teremos a possibilidade de trabalhar em equipe em prol da comunidade, sem falar na ampliação do relacionamento e da amizade com tantos novos companheiros”, registrou Ricardo.