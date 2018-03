Oficina propõe interação entre acadêmicos de todos os períodos do curso de fisioterapia do UNEC

CARATINGA – Uma oficina permitiu a interação entre acadêmicos dos dez períodos do curso de Fisioterapia do UNEC. A atividade ocorre apenas duas vezes por ano e foi realizada na noite de quinta-feira (22) no auditório Celso Simões Caldeira, Unidade I do Centro Universitário de Caratinga.

A ‘Oficina Diagnóstica’ é uma iniciativa curricular do curso de Fisioterapia e reúne alunos do 1º ao 10º período, com a ideia de discutir temas relevantes da profissão. A proposta foi promover uma reflexão sobre a vivência e a ética e fazer com que os alunos desenvolvam seu lado crítico.

Otimistas com a iniciativa, os estudantes destacaram o momento relevante. Para Roberta Silveira, aluna do 9º período, a ideia foi oportuna. “São muito benéficas as discussões. São temas amplos, que a gente não tem a oportunidade de discutir dentro das disciplinas em sala, e tivemos a oportunidade de ver na oficina, o que é fundamental. O mercado é muito difícil. O que a gente puder aproveitar enquanto estivermos aqui, temos que acolher”.

Com a iniciativa, que está em diferentes períodos pôde trocar experiências e se interagir. O que foi considerado por eles uma enorme contribuição.

“O evento é muito importante na nossa formação acadêmica. Permite termos contato com outros períodos, o que possibilita aprender com palestrantes e contribui favoravelmente para que nós, quando formados, sejamos profissionais mais qualificados e melhores para atender o mercado.” Afirma Marcus Vinícius Nascimento de Souza, também aluno do 9º período.

A iniciativa é da professora Juliana Reis, coordenadora do curso de Fisioterapia do UNEC. “É uma forma deles começarem a perceber aquilo que os espera. De conseguir ir elaborando de forma crítica aquilo que vão viver lá fora.”