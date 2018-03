* Edna Mendes Hespanhol Costa



Está chegando um grande momento para podermos refletir sobre o TEMPO.

São momentos de reflexão em que devemos buscar a essência das palavras. A palavra de DEUS em Eclesiastes 3 representa o que estamos esperando e procurando em relação ao TEMPO: “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou; Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz”.

O TEMPO pode ser mágico, pode curar feridas, pode amortizar as dores, pode trazer conhecimentos e sabedoria, pode fortalecer o que sentimos, pode enterrar o que deixamos de sentir e trazer as verdades por que tanto ansiamos. Um dos maiores favores que podemos fazer a nós mesmos é saber aguardar a passagem do TEMPO, na hora certa.

Há tempo para tudo.

Tempo para falar. Expressarmos todos nossos sentimentos, ensinando nossos filhos a saber como relacionar com as pessoas. Acumular sentimentos dentro de nós o tempo todo adoecerá nossa alma e nosso corpo. É necessário dizermos o que e como nos sentimos, com as pessoas certas, nos momentos apropriados.

O silêncio também faz parte do tempo. Devemos encontrar os momentos adequados para nos expressarmos. É preciso que o outro esteja aberto a receber o que temos a oferecer. No calor das emoções, por exemplo, tendemos a proferir palavras ofensivas, rancorosas e, muitas vezes, não correspondentes às nossas verdades. Nada disso vale a pena nesses momentos, apenas o silêncio.

É preciso cultivar e cativar as pessoas que nos amam verdadeiramente, pois com elas poderemos contar quando precisarmos de mãos amigas. Reconhecer entre quem precisa do que somos e quem apenas precisa nos usar em proveito próprio. Isso sim, seria o tempo de plantar.

A colheita chegará. Como falava minha sábia mãe “Aqui se faz aqui se paga”. Será muito difícil fugir das consequências de tudo o que fez ao longo do caminho. Todos nós iremos colher exatamente o que plantar. No dia a dia, temos opção de escolhas e, dentre as muitas opções, viveremos o que escolhemos a viver. Se semearmos a PAZ colheremos a PAZ.

Temos uma cronologia em nossas vidas. Somos crianças, adolescentes, jovens e idosos na idade certa. Não adianta querer correr contra o tempo ou lamentar-se sem parar pelo que não fizemos, não dissemos. Não devemos arrepender pelo tempo perdido, temos de buscar a felicidade. Isso é o que importa, sabendo que as vezes temos de abrir mãos para não machucar a quem amamos.

Passamos por todos os tipos de dor. Também há tempo para sofrer. Infelizmente, estamos propícios a passar por muitos momentos de dor, decepções, perdas e sofrimentos, enquanto construímos nossos caminhos. Mas esses caminhos nos norteiam a recolher alguns cacos de nossas vidas e nos reerguer com dignidade, a cada amanhecer. E a cada amanhecer estamos, com certeza, cada vez mais fortes.

Estaremos sempre à busca da felicidade e haverá tempo para sorrir. Será? Pois sim, não tem como ser feliz o tempo todo. É e sempre será uma busca contínua que não deverá nunca estar completa. Do contrário, iríamos encontrar e ficar no tédio, sem objetivo e nada mais teríamos a alcançar em nossas vidas. Seremos felizes enquanto buscarmos o TEMPO certo para todas as coisas e todo propósito debaixo do céu. Que assim o seja.

*Edna Mendes Hespanhol Costa, Mestre em Administração, graduada em Bacharel em Ciências Contábeis, Licenciatura em Matemática, professora no curso de Administração do Centro Universitário de Caratinga – UNEC.