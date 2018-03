Atleta de Caratinga na seletiva nacional escolar para a Gymnasiade

Marcos Toledo representa a cidade em competição disputada em São Paulo

DA REDAÇÃO – A Confederação Brasileira do Desporto Escolar promove entre hoje e domingo (25), a seletiva nacional para a Gymnasiade 2018, evento que reúne os melhores atletas do país entre 15 e 18 anos de idade que buscam uma vaga para compor a delegação brasileira que irá representar o Brasil no Mundial em Marrakesh, no Marrocos, entre os dias: 2 e 9 de maio. Mais de 2000 atletas escolares, de 22 estados, desembarcam em São Paulo para disputar uma das dez modalidades do campeonato: ginásticas rítmica, aeróbica e artística; natação, judô, karatê, Luta Olímpica, atletismo, Xadrez e, pela primeira vez na história dos jogos, Taekwondo.

Quem representara Caratinga é Marcos Toledo de Souza, aluno da Escola Estadual Princesa Isabel e atleta da Academia top fitness. Marcos disputa vaga na modalidade Taekwondo na categoria até 63 kg. Marcos faz parte da Delegação de Minas Gerais que é composta por 80 alunos-atletas das escolas públicas e particulares filiadas a FEEMG (Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais).

Marcos Toledo agradece ao apoio da Prefeitura Municipal de Caratinga, por meio do Bolsa Atleta, pois o patrocínio é fundamental para cobrir as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação e taxas de inscrições.