Cia PM de Inhapim apresenta projeto para captar água da chuva

INHAPIM – Neste dia 22 de março foi comemorado o Dia Mundial da Água e para celebrar a data, o comandante da 288ª Cia PM de Inhapim, capitão Ronaldo Sanglard Bastos, apresentou à imprensa um projeto que foi implantado recentemente na sede do quartel. Trata-se de um sistema que tem como função a captação da água da chuva. “O sistema é composto por uma estrutura diferenciada na armação do telhado e é capaz de armazenar até 45 mil litros de água da chuva. A água captada desce pelas calhas, passa por tubulação própria e é armazenada em caixas d’água”, explicou Sanglard.

“Com o sistema bem estruturado, a economia de água é notória”, disse o oficial. “O valor da conta de água, que antes chegava a custar de R$500,00 a R$ 700,00, caiu para, no máximo, R$ 50,00 mensais”, informou Sanglard.

Segundo ele, a água da chuva está sendo usada para lavagem das viaturas, limpeza total do quartel e para aguar as áreas verdes. Além disso, a água utilizada para lavar as viaturas passa por um sistema de decantação, antes de ser enviada para a rede de esgoto. “Nós não permitimos que a água que lava as viaturas vá direto para a rede de esgoto, antes, ela passa pelo processo de decantação, para que ela chegue à rede sem aquelas impurezas (óleo de viatura, impurezas do fundo das viaturas). Então nos preocupamos inclusive com isso, com a preservação da água que é lançada na rua”, ressaltou o oficial. De acordo com o capitão, 45 mil litros da água armazenados são suficientes para lavagem das viaturas e limpeza do quartel no período de um ano.

Além da captação da água da chuva, a 288ª Cia projetou reservatórios para a água que escoa dos ares-condicionados da Companhia, a qual é aproveitada para as primeiras limpezas do dia.

O recurso para a obra foi adquirido através de parcerias com prefeituras da região, Câmara Municipal, Fórum e repasse de verba de Emenda Parlamentar.

Capitão Sanglard disse ainda que empresas e residências deveriam investir em projetos como esse, mesmo que em diferentes proporções. Ele garante que o investimento é de baixo custo e compensa muito. “Todos podem fazer, basta querer, as pessoas têm que se conscientizar para não faltar água para o consumo.”

Segundo oficial, as portas da 288ª estão abertas a visitações, para quem desejar conhecer e implantar sistema parecido.