CASU apresenta inovações em treinamento de Educação Continuada

Palestra “Punção Venosa Periférica” leva à equipe de Enfermagem as modificações que o CASU – Hospital Irmã Denise implanta para garantir mais segurança ao paciente reafirmando o compromisso com o atendimento humanizado e de excelência

CARATINGA – O Casu – Centro de Assistência à Saúde FUNEC, que visa o aprimoramento do atendimento seguro, humanizado e de excelência ao paciente realizou a quarta etapa do Programa de Educação Continuada de 2018 oferecendo aos enfermeiros e técnicos de Enfermagem a oportunidade de participarem da palestra “Punção Venosa Periférica” ministrada pela diretora de Assistência do CASU – Hospital Irmã Denise, enfermeira e professora Paula Cristina Botelho. A ação aconteceu em duas sessões, na manhã de quarta-feira (21) e de quinta-feira (22), de forma a possibilitar o maior número de participantes.

“O objetivo do CASU é manter a equipe de Enfermagem atualizada sobre as técnicas empregadas. Abordamos o tema da escolha do dispositivo de acordo com o tipo de vaso sanguíneo, seu tempo de permanência e sua fixação”, explica a diretora. “O CASU – Hospital Irmã Denise, a fim de uma maior segurança do cliente e redução de risco de infecção, está inovando utilizando filme transparente e fita adesiva que permitem manter a visualização do acesso venoso periférico, devidamente etiquetado para controle, a fim de possibilitar ao profissional monitorar o acesso evitando extravasamentos de fluidos, por exemplo. Outra novidade é a aquisição da almofada de swab alcoólico para assepsia. O seu uso garante mais segurança ao paciente na prevenção de infecções, dentre outras vantagens”.

A técnica de Enfermagem Rozilene Lessa participou da palestra e fala sobre a importância do tema abordado. “Percebi que o CASU tem a preocupação de realizar um atendimento de qualidade e totalmente seguro para o paciente e também para nós, profissionais de Saúde, por isso oferece a oportunidade de estarmos em constante aprendizado. A palestra foi muito produtiva, pois pude renovar conhecimentos na área da Enfermagem. Na Saúde aprendemos todos os dias e hoje ficamos cientes de como utilizar dois novos aliados na hora de realizar uma punção venosa com mais segurança e com mais conforto para o paciente”

De acordo com a diretora Paula Botelho, o Programa de Educação Continuada acontece em dois plantões para dar oportunidade de participação a todos os colaboradores. “O objetivo do CASU é promover a conscientização das equipes profissionais sobre a importância de uma constante qualificação do indivíduo, seja no âmbito pessoal, acadêmico ou profissional. A Educação Continuada é uma confirmação de que nunca é tarde para aprender e que sempre há algo a ser aprendido”.

Todas as palestras visam o aprimoramento profissional e colaboram, também, para garantir o atendimento humanizado e seguro aos clientes do Casu – Hospital Irmã Denise, Casu – Hospital Veterinário, do Centro de Reabilitação Funec-Casu e do Instituto Casu Social I e II.