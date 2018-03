Morador reclama de buracos em rua do Bairro Santa Zita

CARATINGA – “Moro neste local desde agosto, neste período nunca teve uma operação tapa-buracos nesta rua”. Este é o relato de um morador da Rua Antônio João Pereira, Bairro Santa Zita, que preferiu não se identificar. Ele entrou em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA para falar sobre a situação enfrentada pelos moradores, com buracos que dificultam o acesso de pedestres e desafiam motoristas

“É impossível os carros passarem sem desviar dos buracos. Muito difícil passar com meu filho no carrinho. Até mesmo a pé é difícil se locomover pela rua. Buracos de um canto ao outro da rua. São muitos os ‘fagulhas’ de pedras, para uma pessoa idosa passar pela rua, sozinha não dá. Acho que estão esperando alguém machucar para tomarem uma providência”, desabafou o morador.

Além do problema de infraestrutura, o morador aproveita para apontar outros problemas que incomodam a comunidade. “Por ser um pouco afastada, usuários de drogas aproveitam para uso de entorpecentes, adolescentes que nem se preocupam por estar vestindo uniforme escolar e durante fim de semana. Além disso, muitos motoristas descem em alta velocidade da Pedra, embriagados, se deparam com os buracos, muitos não conseguem frear há tempo. O risco é grande de acontecer acidentes, juntado a imprudência e rua cheia de buracos”.

A Reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga para saber se há previsão de reparos nesta localidade. Segundo a Assessoria de Comunicação, “a Prefeitura Municipal de Caratinga comunica em nota que a Operação Tapa Buracos está sendo realizada no bairro Esplanada. A demanda é muito grande e por isso a equipe da Secretaria de Obras está realizando melhorias em um bairro de cada vez. A rua Antônio João Pereira já está no cronograma da Secretaria”.