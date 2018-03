Agricultores familiares são beneficiados com 13 kits irrigação

Parceria entre Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais e Prefeitura de Caratinga

CARATINGA– A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) e a Prefeitura de Caratinga, realizou na última sexta-feira (16), a entrega de 13 kits de irrigação familiar por gotejamento 500 m².

Trata-se de um conjunto de sistema de irrigação baseado em pressurização por gravidade que utiliza nas propriedades familiares, a mesma tecnologia de irrigação por gotejamento existente nas grandes lavouras; composto por mangueiras, conexões, gotejadores e caixa d’água.

De acordo com as especificações do produto, o material é do tipo polietileno com proteção contra raios ultravioleta e possui vazão de 1,79 litros/hora a 7,2 metros de coluna d’água, apropriados para funcionamento a baixa pressão. O sistema de filtragem é composto de um filtro com elemento de tela plástica, desmontável, capaz de promover sua limpeza interna. As caixas d’água de polietileno têm capacidade para 500 litros.

A seleção dos beneficiários considerou agricultores familiares produtores de hortaliças para consumo próprio, fornecedores do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou cadastrados no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme explica o engenheiro agrônomo Cléber Bento. “Acabamos beneficiando todas as nove associações que participam do CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Sustentável) e mais quatro associações que não fazem parte. Procuramos atender às pessoas mais carentes. Mandamos dois kits para Cordeiro de Minas, um para São Cândido, um para o Córrego dos Macacos e os outros ficaram dentro dos membros dos conselhos”.

Renato de Souza, extensionista agropecuário da Emater, reforça a importância da parceria com o secretário de Estado, Pedro Leitão e o secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos, investindo na agricultura familiar, com kits de manejo simples e que trazem a sustentabilidade, considerando o uso racional da água.