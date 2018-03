Dnit instala duas lombadas próximo à Ceasa

Agora, Departamento trabalha em projeto para melhorar as condições de tráfego naquele trecho da BR-116

CARATINGA– A unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Caratinga realizou a instalação de duas lombadas próximo ao entreposto da Central de Abastecimento (Ceasa), trecho que já foi palco de diversos acidentes. O serviço foi concluído na terça-feira (20).

O pedido de providências para esta localidade ocorreu no dia 8 de março, durante visita ao Ceasa por comitiva composta pelo secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão; o presidente da CeasaMinas, Gustavo Alberto França Fonseca; o deputado federal Mauro Lopes (MDB); o secretário de Agricultura de Caratinga, Alcides Leite de Mattos e o supervisor da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Caratinga, Robson Santana.

Em resposta à demanda apresentada pelos produtores, de que hoje o trevo não atende mais ao volume de tráfego, Robson já havia adiantado durante a visita, que o Dnit começaria a tomar providências imediatamente com limpeza de toda a faixa de domínio de 40 metros e avaliaria a possibilidade de instalação das lombadas. “De início foi solicitado instalação de dois quebra-molas, um antes e um depois do trevo, vamos avaliar se é tecnicamente possível e trabalhar em cima de algum estudo para melhorar aquele trecho. O Dnit entende a necessidade, porém sempre colocamos que nossos recursos são escassos. Fazemos o melhor que a gente pode, dentro do recurso que temos”.

O DIÁRIO fez contato com Robson novamente na manhã desta quinta-feira (22), que afirmou que além do serviço que já foi realizado, o Dnit está trabalhando em um projeto para melhorar as condições de acesso ao trevo.