TRÊS PASSOS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

De nada adianta continuar agindo da mesma forma e querer resultados diferentes, certo?

Os dois maiores erro das pessoas são:

– Ser insistente em suas ações. Uma coisa é ser persistente, outra é ser insistente, fazendo as mesmas coisas diariamente querendo obter melhores resultados.

– Somente agir! Agir sem analisar a fundo qual sua situação atual e o porquê dos resultados que vem obtendo.

Portanto hoje irei lhe trazer três passos pra que possa começar a mudança em seus resultados:

1º- Tome consciência de onde você está

Se eu te perguntar hoje como tem sido a sua vida em todas as áreas, você saberá me responder com riqueza de detalhes? A grande maioria das pessoas acha que sabe onde estão, mas não conseguem responder a essa pergunta. Portanto o primeiro passo para começar a ter resultados diferentes, é saber onde você está. Como estão suas finanças? Quem é você profissionalmente? Quais os resultados você vem obtendo? Como está seu relacionamento? O que você tem feito diariamente por ele?

Este é o primeiro passo para começar a ter alguma mudança, ter consciência! É impossível traçar um destino se não sei o ponto de partida.

2º- Decida

A partir do momento em que você se deu conta do que tem feito no relacionamento, quem tem sido como profissional, e como estão todas as outras áreas de sua vida, o próximo passo é tomar as primeiras decisões. De nada adianta saber meus resultados, se eu não faço um compromisso comigo mesmo de tomar as primeiras decisões para que essas mudanças começam a acontecer.

Portanto após ter consciência, decida onde quer chegar e o que você começará a fazer para que isso ocorra.

3º- Aja

O terceiro passo é a ação! Sair da zona de conforto e começar a fazer pequenas ações para que você atinja o seu objetivo.

Este passo é considerado pela maioria das pessoas como algo mais difícil, porém o que torna a ação difícil é a falta dos dois outros passos. De nada adianta agir de qualquer forma, sem preparo e sem análise.

Seguindo esses três passos, tenho certeza que você conseguirá começar o processo de mudança, e consequentemente, terá melhores resultados.

Simples? Pois estes são os primeiros segredos.

Coloque em prática hoje ainda! Abra sua mente para o novo, ouse fazer diferente da maioria, busque pessoas que possam te ajudar nesta caminhada e saia do “comum”.

Sucesso!!!