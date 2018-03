I Torneio de Natação em Inhapim

INHAPIM – No próximo sábado (24), através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, estará sendo realizado o “I Torneio Interno de Natação” do projeto “Mais esporte, Mais vida”, às 8h na praça de esportes, localizada ao lado da Escola Estadual Alberto Azevedo

O projeto “Mais esporte, Mais vida” lançado em outubro do ano passado, conta com mais de 578 alunos inscritos em dez modalidades ofertadas: futebol, futsal, handebol, voleibol, natação, hidroginástica, xadrez, capoterapia, caminhada assistida e academia da saúde atendendo desde crianças até idosos.

O evento é um dos seis, que serão realizados pelo projeto ao longo do ano.

Os resultados do “Mais esporte, Mais vida” têm sido tão positivos que suas ações, que estão sendo ampliadas em parceria com a secretaria de Educação para atender uma demanda de aproximadamente 115 alunos com escola integral que serão distribuídos nas modalidades oferecidas, reforçando assim o compromisso da secretaria de Esportes com a formação das crianças.