Doctum firma convênios com entidades e Instituições em Caratinga e Região

CARATINGA – As Faculdades Doctum de Caratinga tem como missão, transformar a vida das pessoas pela educação, consolidada como instituição de Ensino Superior, a Doctum tem se destacado como Instituição parceira, contribuindo com o crescimento e abrindo oportunidades para empresas e empresários.

A cada dia a Doctum vem firmando novos convênios com entidades, empresas e instituições de Caratinga e da Região. Através dos convênios, os conveniados têm direito a descontos especiais nos diversos cursos oferecidos pela Rede de Ensino Doctum.

Os convênios atendem os funcionários das empresas conveniadas e os seus dependentes diretos, que terão acesso à descontos nos cursos de Graduação, Pós-Graduação, Curso Técnologo EAD, Educação Básica (Técnicos, Colégio Caratinga e Pingo de Gente).

As Faculdades Doctum de Caratinga, representada pela diretora Flávia Bastos, firmou nas últimas semanas, importantes parcerias para a população de Caratinga, como com: Prefeitura Municipal de Caratinga; Câmara Municipal de Caratinga; Sindicomerciários; Credileste; América Futebol Clube; Polícia Militar de Minas Gerais; Viação RioDoce, entre outras. E destaca, a diretora Flávia Bastos: “Nessa terça-feira, dia 20, firmamos convênio com duas grandes instituições da nossa cidade, a Sicoob Credileste e o América Futebol Clube. O objetivo dos convênios é levar aos colaboradores dessas empresas, um ensino de qualidade, desde a educação infantil, passando pelo técnico, até chegar ao superior. Essa é a nossa missão, transformar a vida das pessoas pela educação. Os funcionários e seus dependentes serão beneficiados com descontos em todos os nossos cursos, destaco a nossa grande novidade que é o curso em Gestão Comercial, que será ofertado à distância, e que para as instituições parceiras, o valor será de R$ 150.00.”