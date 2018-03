Voluntários realizam quinta edição do projeto

CARATINGA – Mais um grande sucesso, o projeto Desapega realizou sua quinta edição no fim de semana dos dias 17 e 18, no Ginásio Dário Grossi do UNEC. O primeiro dia foi para receber e organizar as doações: roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, objetos de decoração e utilidade em geral. “Vim desapegar de calçados da minha esposa que estavam em casa parados. Muitas pessoas acumulam objetos que não usam. É melhor fazer uma doação para quem necessita do que deixar guardado”, defende o participante Alício Rodrigues. Já Carine Mota, que além de ter feito doações também ajudou como voluntária no projeto, contribuiu com roupas pessoais e de cama. “É o apego, nós precisamos desapegar, dar um pouquinho do que é nosso para outras pessoas”, considerou.

No segundo dia, a programação começou com uma palestra do voluntário e assessor distrital do Lions Clube Caratinga Itaúna, Celestino Bacelar, relembrando a proposta do projeto. Para aqueles que ainda não conhecem, o Desapega foi criado em 2016 com o formato de feira solidária de cunho socioambiental. Enquanto alguns se desfazem daquilo que não utilizam mais, outros aproveitam para levar para casa gratuitamente itens que estão precisando. Uma troca que já está ficando famosa e ganhando cada vez mais adeptos.

“Nós passamos para as pessoas alguns cuidados básicos de preservação ambiental e mostramos alguns vídeos de enchentes que atingiram cidades de Minas Gerais, para que o público relembre desses fatos e reavalie sua conduta diante do meio ambiente. Convocamos todos para uma mudança de postura e que sejam também multiplicadores da ideia”, salienta Celestino.

A iniciativa já se tornou uma tradição em Caratinga e conta como parceiros a Fundação Educacional de Caratinga, o Lions Clube Caratinga Itaúna, o Tiro de Guerra e o Movimento Amigos de Caratinga (MAC). “O professor Eugênio está de parabéns por ter criado esse projeto. A comunidade deve procurar conhecer sua importância e participar. Vejo a alegria das pessoas que vêm aqui trazendo algum objeto ou levando aquilo que precisa”, declarou o presidente do MAC, Sebastião Fausto Da Silva.

Expansão do projeto em Minas Gerais

Agora, o projeto se prepara para chegar a outros municípios. “Primeiro, gostaria de ressaltar que o projeto está aberto a novas parcerias em Caratinga: clubes de serviços, maçonarias, academias e demais voluntários, quem quiser pode participar. E o Desapega já foi solicitado pelo Lions de Ipatinga e de Governador Valadares. Ficamos felizes de ver que está dando certo”, conta Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC.

“Estamos levando o nome de Caratinga, estamos mostrando que nossa população já começou a se preocupar com o meio ambiente com mais intensidade. Estamos levando o projeto para uma grande região do nosso estado”, anunciou Clotilde Junqueira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna. E a próxima edição já está prevista para o mês de setembro. Quem tiver interesse em fazer sua doação pode entrar em contato com o clube. A equipe receberá os donativos ao longo do ano na sede da instituição, no bairro Limoeiro.

Participe, doe!

Lions Clube Caratinga Itaúna (Clotilde Junqueira e Celestino Bacelar)

Praça Jones de Oliveira Pena, 200 – Limoeiro

Centro Universitário de Caratinga (Silvia Moreira e Morena Gomes)

Avenida Moacir de Matos, 49 – Centro