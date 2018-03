Dom Paulo é nomeado Administrador Apostólico da diocese de Formosa

Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, foi nomeado nesta quarta-feira, 21 de março, Administrador Apostólico de Formosa (GO). Natural de Imbé de Minase, ele teve ordenação sacerdotal em 8 de dezembro de 1979, na Catedral de Caratinga e ordenação episcopal em 25 de fevereiro de 2006, ambas por dom Hélio Gonçalves Heleno

A Nunciatura Apostólica publicou comunicado sobre o processo de acompanhamento da situação atual de pastoral e de governo da Diocese de Formosa. “O Santo Padre ordenou, no dia 3 de março do corrente ano, que se realize uma Visita Apostólica na Diocese de Formosa, com a finalidade de examinar a situação pastoral e de avaliar o governo do Bispo, Sua Excelência Dom José Ronaldo Ribeiro. Sucessivamente, no dia 10 de março, o Arcebispo de Uberaba, Sua Excelência Dom Paulo Mendes Peixoto, foi nomeado Visitador Apostólico. À luz dos novos fatos que envolvem a Diocese de Formosa, o Santo Padre nomeou Sua Excelência Dom Paulo Mendes Peixoto Administrador Apostólico sede plena da Diocese de Formosa ad nutum Sanctae Sedis, conferindo-lhe todas as faculdades para governar a circunscrição eclesiástica e para realizar, contemporaneamente, a Visita Apostólica, precedentemente ordenada. Sua Excelência Dom Paulo Mendes Peixoto convida a todos, o Clero e a comunidade diocesana de Formosa, a unirem-se em torno de Cristo, Pastor dos Pastores”, citou.

Dom Paulo divulgou ontem sua primeira declaração pública sobre a missão que recebeu do Papa Francisco, que segue na íntegra:

“Neste dia 21 de março o Papa Francisco me nomeou Administrador Apostólico da Diocese de Formosa, no Estado de Goiás. Fico feliz pela confiança, mas preocupado com os desafios que, certamente, terei que enfrentar. Ainda não conheço nada da realidade, a não ser o que tem sido transmitido pelos meios de comunicação.

A Igreja está preocupada com a realidade da Diocese de Formosa, que estava até ontem sem administrador e, por isso, começa agora um novo caminhar, com minha presença, até que seja nomeado um novo Bispo Diocesano. Continuo Arcebispo de Uberaba, apenas dando atenção ao pedido do Santo Padre neste momento.

Minha disposição é para dar àquele povo de Formosa, até o momento muito abalado, mais esperança e confiança na sua prática cristã. Por isto, convido a todos, o clero e a comunidade diocesana de Formosa, a unirem-se em torno de Cristo, Pastor dos Pastores”.