Alunos de Fisioterapia aprendem novas técnicas

Quiropraxia e liberação miofascial foram tema de workshop realizado com parceria entre UNEC e Methodus Capacitação Vale do Aço

CARATINGA – Seja através das mãos ou de instrumentos auxiliares, a fisioterapia tem como objetivo promover a saúde física e melhorar a coordenação motora das pessoas. As técnicas são diversas, desde as convencionais até as mais inovadoras. Através de uma parceria entre o Centro Universitário de Caratinga e a empresa Methodus, do Vale do Aço, alunos do curso de Fisioterapia puderam conhecer de perto dois novos métodos terapêuticos: a quiropraxia e a liberação miofascial. O workshop aconteceu na manhã do último sábado (17), no Campus II, Bairro das Graças.

“Essa é uma iniciativa pioneira que fizemos junto ao UNEC visando expandir os horizontes dos alunos, para darem o primeiro passo na capacitação profissional e saírem para o mercado de trabalho com uma visão mais abrangente, buscando um retorno clínico melhor juntamente com o lado biopsicossocial do paciente. Nós vimos nessa parceria uma oportunidade de levar esses alunos ao destaque tanto regional quanto em outros locais onde eles decidam trabalhar”, considerou Ering Júnior Barros Coelho, gestor da Methodus Capacitação.

Segundo o professor do curso de Fisioterapia do UNEC, Celso Simões Caldeira Júnior, as duas técnicas estão em expansão e, juntas, podem melhorar a qualidade dos tratamentos. “Fizemos essa parceria com o objetivo de permitir que os alunos conheçam um pouco melhor sobre o assunto. As duas técnicas são extremamente eficazes e ajudam na melhoria de saúde do paciente”, afirmou. Celso Júnior conta que o curso continuará trazendo para os alunos capacitações extracurriculares que contribuam para uma formação acadêmica mais vasta.

QUIROPRAXIA E LIBERAÇÃO MIOFASCIAL

Para quem é da área da saúde essas técnicas podem parecer familiares. Mas se você é leigo no assunto deve estar se perguntando o que significa liberação miofascial. “Para ficar mais claro, a face é um envoltório de tecido conjuntivo por todo o corpo. Quando vamos fazer um bife de boi, por exemplo, e vamos separar a gordura, parece que há um plástico fixo na carne. É essa face que cobre nosso corpo. Às vezes uma má postura ou qualquer outra disfunção faz com que esse tecido fique mais preso, mais rígido, atrapalhando os movimentos e gerando dor. Essa técnica promove a liberação do músculo, gerando melhoria na saúde física da pessoa”, explica o fisioterapeuta e professor da Methodus, Vinícius Atayde.

Já a chamada quiropraxia, segundo o fisioterapeuta Thiago Barbosa, é uma técnica baseada, principalmente, no uso das mãos para tratamentos da coluna. “Durante o nosso cotidiano, muitas vezes adotamos má postura, fazendo com que nossa coluna fique desajustada. A quiropraxia é uma técnica manipulativa que corrige esses desajustes e melhora o funcionamento dessa conexão que temos entre o sistema nervoso e o restante do corpo”, esclarece.

A fisioterapeuta Dayse Chaves se formou no UNEC no ano passado. Interessada em expandir suas habilidades na profissão, ela aproveitou o momento e voltou à sala de aula para participar do workshop. “Hoje em dia, as pessoas têm uma visão que a fisioterapia é muito convencional. Essas novas áreas que estão crescendo ajudam muito no tratamento dos nossos pacientes e a evolução deles é maior quando as técnicas são associadas. E não é qualquer instituição que disponibiliza uma capacitação dessa para os alunos; as turmas precisam aproveitar a oportunidade”, manifestou.