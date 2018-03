DA REDAÇÃO- A Copasa vai realizar o replantio de área de nascente do Córrego do Lage, em Santa Luzia, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. A programação prevê encontro no Campo de Futebol de Santa Luzia/Caratinga, plantio de 50 mudas em uma propriedade.

Ainda serão disponibilizados lanche e transporte para alunos que acompanharão as ações. As mudas serão fornecidas pela Copasa.