Brasil consome 6 litros de água para cada R$ 1 produzido pela Economia

DA REDAÇÃO – Em 2015, a atividade econômica Água e esgoto correspondeu a 0,5% do Valor Adicionado Bruto (VAB) total da Economia. O consumo de água para cada R$ 1,00 de Valor Adicionado Bruto foi de 6 litros.

Dos 6,2 trilhões de m3 de água que configuravam os recursos hídricos renováveis do país em 2015, houve uma retirada total (para atendimento próprio e captação de água para distribuição) de aproximadamente 3,2 trilhões de m³. Já o Consumo total de água em 2015 foi de 30,6 bilhões de m³.

O valor da produção de água de distribuição e Serviços de esgoto foi R$ 42,5 bilhões, sendo a água de distribuição responsável por 67,2% desse total. O custo médio por volume de água distribuída e serviços de esgoto da economia foi de R$ 2,49/m³.

Excluindo as atividades de Eletricidade e gás e de Esgoto e atividades relacionadas (que têm volume de retirada e retorno ao meio ambiente quase equivalentes), as principais atividades que captam água diretamente foram: a Agricultura e pecuária (32,5 bilhões de m³); a Captação, tratamento e distribuição da água (17,1 bilhões de m³); e a Indústria de transformação e construção (6,1 bilhões de m³).

As Famílias foram as principais responsáveis pelo uso de água de distribuição (68%) e serviços de esgoto (78,6%). O uso per capita de água pelas famílias foi de 108,4 litros/dia.

De 2013 para 2015, houve uma queda acumulada de 3,8% no volume de água retirada do meio ambiente para distribuição. O volume de água fornecido pela Atividade Água e Esgoto para uso das Famílias e demais atividades (seus dois maiores usuários) recuou 4,3% e 3,4% respectivamente. Já as despesas de consumo final de água de distribuição pelas famílias aumentaram 8,8% e as de consumo intermediário do grupo Demais atividades, 10,4%.

Essas são algumas das informações das Contas Econômicas Ambientais da Água do Brasil 2013-2015 (CEAA), elaboradas pela primeira vez. A publicação e o material de apoio dessa divulgação estão à direita desta página.

As CEAA são o resultado de uma cooperação entre o IBGE, a Agência Nacional de Águas (ANA) e a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (SRHQ/MMA), com o apoio técnico da Secretaria de Biodiversidade (SBIO) do MMA e da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. O trabalho segue as recomendações da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas.

Brasil dispunha de 6,2 trilhões de m³ de água em 2015

O total de recursos hídricos renováveis no país – ou seja, toda a água disponível e renovável – sofreu algumas oscilações no período analisado pelas CEAA, que vai de 2013 a 2015. Esse total era de 7,4 trilhões de m3 em 2013, subiu para de 7,6 trilhões de m3 em 2014 e recuou para 6,2 trilhões de m³ em 2015.

Considerando-se os recursos hídricos disponíveis em 2015 e a população do país, o Brasil tinha naquele ano cerca de 30,3 mil metros cúbicos de água por habitante.

Retirada total de água da economia foi de 3,2 trilhões de m³

Dos 6,2 trilhões de m3 de água disponíveis no país em 2015, cerca de 3,2 trilhões de m3 foram retirados da natureza para serem usados em alguma atividade econômica. Na média, o país utiliza apenas pouco mais da metade de seus recursos hídricos na Economia. Ainda assim, mais de 99% dessas retiradas são devolvidas à natureza (um exemplo disso são as hidrelétricas). Somente 0,5% dos recursos hídricos (ou 30,6 bilhões de metros cúbicos) são, de fato, consumidos pelas famílias e pelas empresas.

Eletricidade e gás, devido à grande quantidade de água turbinada pelas hidrelétricas, foi a atividade econômica que mais contribui para esse volume (97,3% do total), porém o uso da água nessa atividade é predominantemente não consuntivo (a quantidade de água devolvida para o meio ambiente é igual a quantidade de água retirada).

Excluindo a atividade de Eletricidade e gás e a de Esgoto e atividades relacionadas (em que a retirada pela atividade Serviços de esgoto corresponde à coleta de água da chuva escoada pelas redes pluviais, com volumes equivalentes de retirada e retorno ao meio ambiente ), as principais atividades que captaram água diretamente foram: a Agricultura e pecuária (32,5 bilhões de m³); a Captação, tratamento e distribuição da água (17,1 bilhões de m³); e a Indústria de transformação e construção (6,1 bilhões de m³). Na tabela abaixo, alguns dos principais indicadores das Contas Econômicas Ambientais da Água. Um hectômetro cúbico (hm3) equivale a 1 milhão de metros cúbicos (m3)

Nas atividades econômicas, a participação da captação direta no total de água utilizada é de 95,7%, nas indústrias de transformação e construção, de 99,3% nas indústrias extrativas e de 96,6% na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura. Já o uso de água pelas Famílias tem 91,1% recebidos pela Captação, tratamento e distribuição da água.

Consumo total de água no Brasil em 2015 foi de 30,6 bilhões de m³

O consumo total de água (água utilizada menos a água que retorna para o meio ambiente) foi de 30,6 bilhões de m³. Nesse período, as atividades econômicas que registraram maior consumo de água foram a Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (com 77,6% do total); indústria de transformação e construção (11,3%); e Água e esgoto (7,4%).

Em 2015, o retorno total da água para o meio ambiente foi de 3,17 trilhões de m³. Excluindo a atividade Eletricidade e gás e as águas de chuva, houve um retorno total de 26,98 bilhões de m³. Desse número, 25,6% ocorreu através dos Sistemas de esgoto (Atividade Água e esgoto) e 74,4% foram lançados diretamente no meio ambiente.

Valor da Produção de água de distribuição e Serviços de esgoto foi R$ 42,5 bilhões

Os valores de consumo intermediário e final de água de distribuição referem-se exclusivamente ao uso de água proveniente da atividade Água e esgoto. Já os valores de consumo intermediário e final dos serviços de esgoto se referem aos efluentes recolhidos via rede pela atividade Água e esgoto. Esses valores não incluem o pagamento pela água captada diretamente no ambiente através da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Em 2015, a atividade econômica Água e esgoto correspondeu a 0,5% do Valor Adicionado Bruto (VAB) total da Economia. O consumo de água para cada R$ 1,00 de Valor Adicionado Bruto foi de 6 litros/R$.

O valor da produção de água de distribuição e Serviços de esgoto foi R$ 42,5 bilhões, sendo a água de distribuição responsável por 67,2% desse total. O custo médio por volume de água e esgoto da economia foi de R$ 2,49/m³.

O uso per capita de água pelas Famílias foi de 108,4 litros/dia

Pelo lado da demanda, ou seja, dos gastos, observou-se que as Famílias, em 2015, foram as principais responsáveis pelo uso de água de distribuição (58,7%) e serviços de esgoto (58,8%). O uso das Famílias per capita foi de 108,4 litros/dia.

Também é possível relacionar os gastos de consumo intermediário com água de distribuição com as vazões de água recebidas da atividade Água e Esgoto para a obtenção de um custo médio por volume de água utilizado. Esse custo médio, em 2015, para a agropecuária foi de R$ 0,11/m³ (o volume de água desse setor foi oriundo predominantemente dos perímetros públicos de irrigação); e para o conjunto das outras atividades, excluindo a atividade Água e esgoto, foi de R$ 5,18/m³. Para as Famílias o consumo final foi de R$ 2,35/m³.

Volume de água retirada para distribuição teve queda acumulada de 3,8% de 2013 para 2015

De 2013 para 2015, houve uma queda acumulada de 3,8% no volume de água retirada para distribuição pela Atividade e esgoto, influenciada pela crise hídrica e a diminuição da produção em diversas atividades econômicas ocorridas no período. As Famílias e Demais atividades (os dois maiores usuários) apresentaram, para o mesmo período, variações no volume usado de água de distribuição de -4,3% e -3,4% respectivamente.

Já pelo lado dos gastos, de 2013 para 2015, o consumo final de água de distribuição das famílias aumentou 8,8% e o consumo intermediário do grupo Demais atividades, 10,4%.

O indicador de intensidade hídrica de consumo mostra a vazão consumida de água (em litros) para cada real de Valor Adicionado Bruto gerado pelas atividades. Em 2015, o resultado desse indicador para atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foi de 91,58 litros/R$, o de Indústrias de Transformação e construção de 3,72 litros/R$, enquanto o de Indústrias Extrativas foi de 2,54 litros/R$. Já eletricidade e gás foi de 1,18 litros/R$ e das Demais atividades 0,20 litros/R$.