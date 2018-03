CBH Caratinga participa de Fórum Mundial da Água

DA REDAÇÃO- 8º Fórum Mundial da Água, maior evento global sobre o tema, realizado em Brasília, se encerra nesta sexta-feira (23). O CBH-Doce marca presença e nesta quinta-feira (22), Dia Mundial da Água, participa de sessão especial sobre o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, que ocasionou a contaminação do Rio Doce. Sediado pela primeira vez em um país do hemisfério-sul, o 8º Fórum Mundial das Águas conta com participação de especialistas e autoridades de todo o mundo para discussão do futuro da água em nove eixos temáticos. São eles: clima, pessoas, desenvolvimento, urbano, ecossistemas, financiamento, compartilhamento, capacitação e governança.

O presidente do CBH-Caratinga, Ronevon Huebra, participa do Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA relembra a importância de uma discussão ampla e democrática sobre o futuro da gestão dos recursos hídricos. “No FAMA temos uma visão da sociedade civil, que defende o acesso irrestrito a esse recurso tão importante, que é a água e que, nos últimos anos, está cada vez mais escasso em grande parte do mundo”, destacou.