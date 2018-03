Inhapim conquista faculdade

INHAPIM – Inhapim comemorou uma grande conquista na noite desta segunda-feira (19) quando um polo de uma faculdade de ensino a distância foi inaugurada. Diversos alunos que cursarão pedagogia e administração de empresas, as duas graduações oferecidas no momento, estiveram na aula inaugural.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, disse estar atendendo um anseio da população de Inhapim de ter uma faculdade na própria cidade. “Através do deputado Neilando Pimenta, iniciamos esse trabalho, com aprovação da Câmara de Inhapim para que o polo funcione em um prédio municipal. Estamos realizando um sonho, e além disso, a faculdade aqui fomentará o comércio local que receberá estudantes das cidades vizinhas”.

O deputado estadual Neilando Pimenta contou que recebeu do prefeito uma grande solicitação no sentido de colocar à disposição de Inhapim e das cidades circunvizinhas, um polo educacional, ou seja, uma faculdade que pudesse contribuir com desenvolvimento da região. “Ao receber essa demanda do prefeito Marcinho, fizemos a parceria e todo empenho junto ao MEC, e hoje estamos tendo a grata satisfação de participar da aula inaugural, atualmente com dois cursos, pedagogia e administração, mas em breve teremos mais, considerando a importância desse equipamento social para a cidade, porque todos nós sabemos que o desenvolvimento passa pela educação. No momento que você tem a condição de formar o cidadão, e capacitá-lo para o mercado de trabalho, você está fazendo com que os munícipes tenham condições de contribuir para o progresso da cidade e região”.

A secretária de Educação de Inhapim, Leilamar Pires, disse que é um grande avanço para o município ter uma faculdade com valor das mensalidades mais baixo e o tempo de estudo poder ser ajustado pelos alunos de acordo com a sua necessidade. “O ensino EAD (Ensino a distância) hoje já é proposto dentro da LBD (Lei de Diretrizes e Base da Educação), já temos aí uma legalidade por essa lei onde oportuniza o aluno a ter acesso a esse conhecimento, sem o contato físico com o professor, com intermédio de outros instrumentos. A importância desta faculdade aqui também está voltada pelas questões de oportunidades que terão em contribuir até mesmo com município com sua formação. As questões culturais, sociais, acadêmicas, e essa importância se faz além de tudo com a formação do próprio sujeito por esta oportunidade. Estamos celebrando uma vitória e esperamos que os alunos usufruam e tenham grande sucesso”.

SATISFAÇÃO DOS NOVOS ALUNOS

Ricardo Alexandre dos Reis, 43 anos, cursará Administração. Ricardo já é administra uma empresa, mas pela falta de tempo não tinha como frequentar uma faculdade. “Farei a faculdade pela praticidade com essa oferta que o município está trazendo, teremos muito a lucrar, principalmente as pessoas com dificuldade de deslocamento devido ao tempo de trabalho, eu por ter todo meu tempo tomado pelo trabalho, não teria como me deslocar para fazer uma faculdade, mas dentro aqui de Inhapim fica mais fácil”.

O funcionário público João Batista da Silveira, 40 anos, está feliz pela oportunidade de ingressar no ensino superior, cursando pedagogia. “Esse era um dos grandes gargalos na educação de Inhapim, as pessoas passavam mais tempo na estrada em busca de ensino. É uma grande conquista poder fazer a faculdade aqui, e graças ao prefeito Marcinho poderemos aumentar nossos conhecimentos sem enfrentar as estradas, correndo riscos”.