Quais as vantagens de aprender inglês na infância

Confira as dicas da Wizard Caratinga

CARATINGA – A fluência em inglês é um ponto decisivo na vida acadêmica e profissional de uma pessoa, e pode abrir diversas portas para a sua carreira. Mas o que isso tem a ver com a infância? Aprender inglês quando criança, além de ser uma fase extremamente interessante para adquirir esse tipo de conhecimento, garante ao pequeno chegar à vida adulta com um bom nível no idioma, uma vez que, de acordo com Marcello Mazza: “O neurodesenvolvimento tem fases. O desenvolvimento da linguagem acontece de zero a seis anos. Depois disso, a estrutura de linguagem se constrói. A partir dos sete anos, a criança já começa a aprender o idioma como se fosse adulto, a estrutura do cérebro é a forma de wafer, mas ainda flexível. Quando chega aos onze anos, pré-adolescência, a formação do cérebro já é de um adulto em termos de linguagem e a vantagem da infância se perde, o wafer não é mais flexível”.

Entretanto, é importante lembrar que o ensino de inglês infantil deve deixar de lado as pressões do uso do idioma para a carreira, e sim, investir em atividades divertidas que estimulem o interesse da criança. Um aprendizado prazeroso possibilita um maior e mais rápido desenvolvimento no inglês, que vai fazer toda a diferença ao longo de sua vida. Hoje, a Lincoln Gabriel da Silva, responsável pela coordenação da Wizard Caratinga listou para você algumas das maiores vantagens de aprender inglês na infância. Let’s see:

APRENDER INGLÊS JUNTO COM O PORTUGUÊS

“Aprender um novo idioma durante o período de alfabetização faz com que a criança assimile as suas características ao mesmo tempo em que se desenvolve no próprio idioma nativo, ‘acostumando’ o próprio cérebro com a troca instantânea de idiomas quando necessário. E além disso, começar a aprender inglês durante a infância possibilita um aprendizado sem vícios anteriores ou sotaques, fatores que podem dificultar o estudo de novas línguas em outras fases da vida”, explica Lincoln.

APROVEITAMENTO ESCOLAR

Estudar um segundo idioma na infância estimula as funções cognitivas da criança, o que é extremamente positivo para o aproveitamento das outras disciplinas da escola. “A sua capacidade de raciocínio é altamente beneficiada e até a integridade do seu cérebro é influenciada positivamente pelo estudo de inglês”.

FLUÊNCIA NA VIDA ADULTA

“Quando alguém começa a estudar inglês na infância, é muito mais provável que chegue fluente à idade adulta do que alguém que só começa a aprender o idioma por necessidades de trabalho”, destaca. Ter o inglês fluente não só abre diversas portas no mercado de trabalho, como possibilita estudar no exterior e interagir com diferentes culturas ao redor do mundo. “Uma criança que aprende inglês de forma dinâmica e adequada à sua faixa etária tem tudo para ser um adulto sem limites para o que possa alcançar profissionalmente”.