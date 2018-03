Eugênio Maria Gomes comemora dez anos como escritor em noite literária

CARATINGA– Colocar palavras no papel, juntar ideias e transformar pensamentos em livros, certamente não é pra qualquer um. Muito mais que o texto, é necessário ter inspiração, criatividade e conhecimento. No dia 17 de abril, Eugênio Maria Gomes reúne familiares e amigos que acompanharam sua caminhada como escritor em uma noite literária para celebrar este momento.

O evento acontece às 19h30 no Centro de Convenções Dário da Anunciação Grossi, na Unidade I do UNEC e será conduzido pela AMLM – Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas, pela ACL – Academia Caratinguense de Letras e pela Fundação Educacional de Caratinga.

Na data, os presentes poderão conferir a exposição “Mais que livros, escrevo ideias – 10 anos de literatura”, de Eugênio Maria Gomes, que também publica o décimo volume da série literária “Radiografias do Cotidiano”, com toda a renda revertida para as atividades culturais da Escola Menino Jesus de Praga. Nesta edição, o livro contou com a participação de autores mirins.

“Estou comemorando dez anos de literatura e entre as várias atividades que nós teremos, inclusive a posse do professor Antônio Fonseca como membro da Academia, estou lançando meu décimo livro com toda a renda voltada para a Escola Menino Jesus de Praga que é uma escola estadual que eu sempre fiz questão de ajudar, mas que precisa da ajuda de toda comunidade. É uma escola com uma qualidade sensacional, difere do padrão da maioria das escolas estaduais do país, mas é uma escola que precisa do apoio para continuar com essa qualidade toda. Então eu convido as pessoas a comprarem o livro, ajudarem a escola e participarem desse evento literário”, explicou Eugênio.

A diretora da E. E. Menino Jesus de Praga, Ivone da Glória Rodrigues, ressaltou a importância da participação das crianças na produção. “Nós agradecemos muito pela colaboração do professor Eugênio que é sempre nosso parceiro na escola, mas também às crianças que estão nos ajudando proporcionando uma educação de melhor qualidade na escola pública. Eu acredito que a educação faz a diferença é nesse momento, onde desde pequeno aprende-se a colaborar, a ajudar a quem precisa mais um pouco”.

O incentivo à leitura e à escrita é um dos caminhos pra levar as crianças nesse universo de magia e educação. E parece que está dando certo. Paula Quintela é uma das autoras desta edição do “Radiografias do Cotidiano” e conta sua experiência. “No ano passado, quando eu escrevi o texto, eu fiz uma campanha ajudando um menino. Eu gostei muito disso então eu quis falar para as pessoas sobre o que é o amor ao próximo e como eu me senti.”

João Victor Gomes também participa do livro que ao todo teve onze autores convidados. Ele explica que não é a primeira vez que escreve e que, para ele, é uma diversão: “Neste livro eu escrevi sobre minhas viagens com meu pai, falei também sobre as viagens que eu gostaria de fazer um dia. É muito legal escrever”.

A programação do evento conta, ainda, com o lançamento da Revista Literária “Prosa e Verso” dos membros da Academia Caratinguense de Letras e do livro “Seixo Tosco” do professor José Geraldo Batista.