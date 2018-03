“Sem surto de conjuntivite em Caratinga”, afirma Prefeitura

Em Minas, foram notificados, até o dia 15 de março, 118 surtos de conjuntivite em 2018. Já no município as ocorrências estão “dentro da normalidade”

CARATINGA– “Olhos avermelhados e lacrimejantes, pálpebras inchadas e avermelhadas, secreção esbranquiçada e sensação de areia nos olhos. Estes são os principais sintomas da conjuntivite, doença que normalmente tem duração de 15 dias até a evolução para a cura. Vírus e bactérias podem ser causadores da conjuntivite, além de reações alérgicas a poluentes ou substâncias irritantes como fumaça, cloro de piscinas, produtos de limpeza ou maquiagem. Outra forma comum é a conjuntivite primaveril, ou febre do feno, geralmente causada por pólen espalhado no ar”, alerta a Secretaria de Estado de Saúde.

Em Minas, foram notificados, até o dia 15 de março, 118 surtos de conjuntivite em 2018. Em 2017, foram 180 surtos notificados. Em relação à transmissão da doença, caso tenha sido causada por vírus e bactérias, ela ocorre de pessoa para pessoa, principalmente por meio de objetos contaminados como equipamentos oftálmicos, toalhas, travesseiros, lenços e copos. Normalmente, a disseminação é rápida em ambientes fechados. Por isso, é preciso ter um cuidado especial em locais como escolas, creches, escritórios e fábricas.

De acordo com a referência técnica do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Minas), Soraia Zardini de Morais, se tratando da conjuntivite viral, a recomendação é que o paciente se afaste temporariamente de ambientes coletivos. “Recomenda-se cuidados de higiene pessoal, como lavar com frequência as mãos e o rosto com água e sabão, evitar coçar os olhos, usar, quando possível, lenços e toalhas descartáveis e/ou individuais. Utilizar travesseiros individuais e evitar o uso de objetos pessoais de pessoas com conjuntivite também está dentro do recomendado”, explica.

Além disso, a recomendação é de que o paciente evite atividades de grupo enquanto a secreção ocular estiver presente, como o uso de piscinas. “Lentes de contato também não são recomendadas, além de ser necessário limpar as superfícies que foram tocadas por pessoas com conjuntivite com água e sabão e, posteriormente, com álcool 70%. Lembrando que todo caso de conjuntivite deve ser encaminhado ao serviço de saúde para diagnóstico e orientações para o tratamento e controle da doença”.

CARATINGA

De acordo com a Prefeitura de Caratinga, na cidade não foi registrado surto de conjuntivite. “As ocorrências estão dentro da normalidade”, disse em nota a Assessoria de Comunicação.

15 dicas simples que podem reduzir a ocorrência da conjuntivite:

Nunca compartilhe itens pessoais como maquiagem, travesseiros, óculos e toalhas de mão e rosto Cubra o nariz e a boca quando tossir ou espirrar e evite esfregar ou tocar os olhos Nunca compartilhe suas lentes de contato com outra pessoa e interrompa o uso caso apresente sintomas da conjuntivite Lave as mãos frequentemente, especialmente quando passar tempo na escola ou em outros lugares públicos Mantenha acessível um desinfetante manual como o álcool gel e use-o com frequência Limpe sempre as superfícies com um antisséptico apropriado Se você sabe que sofre alergias sazonais, pergunte ao seu médico o que pode ser feito para minimizar seus sintomas Ao nadar, use óculos de natação para se proteger de bactérias e outros microrganismos presentes na água Ande sempre com lenços de papel para secar ou limpar os olhos e jogue-os fora após o uso. Não guarde os lenços contaminados no bolso para reutilização Não use lentes de contato ou maquiagem na região dos olhos enquanto eles ainda estiverem vermelhos ou irritados Separe sua toalha de rosto e travesseiro, de preferência troque a fronha e a toalha todos os dias Use apenas o medicamento indicado pelo seu médico e lave os olhos com água filtrada ou tratada Faça compressas frias várias vezes por dia e lave o rosto e os olhos com água gelada sempre que possível Em caso de baixa de visão, procure novamente seu oftalmologista Evite a reinfecção não utilizando novamente a maquiagem ou lentes de contato que possa ter usado no período que estava doente