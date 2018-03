UNEC TV amplia instalações, prepara nova sede e homenageia memória de jornalistas

Decom e Estúdio II recebem nome de Rodrigo Neto e Sérgio Ferreira

CARATINGA – A UNEC TV – mantida pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec) – amplia suas instalações em clima de homenagens. Os jornalistas Rodrigo Neto e Sérgio Ferreira agora têm seus nomes, respectivamente, estampados nas paredes da moderna sede do Departamento de Comunicação Social (Decom), do Centro Universitário de Caratinga (Unec) e do Estúdio II, inaugurado na sexta-feira, 16, no Anexo II, à avenida Moacir de Mattos, 271, endereço que vem sendo preparado para centralizar toda a programação que compõem a grade da TV.

A iniciativa de homenagear os jornalistas e transferir as instalações da UNEC TV para a região central da cidade parte do diretor, Eugênio Maria Gomes, que, além de atuar nas decisões de comunicação institucional, encara um novo desafio ao assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. “A Funec inicia o processo de centralização de todos os suas repartições de comunicação nesse novo endereço, trazendo a TV para prédio próprio. Inauguramos o Estúdio II, batizado com o nome de Sérgio Ferreira, onde será trabalhada toda a área de saúde. As boas ações, o conhecimento, suas ideias e tudo de bom que você faz em vida não morrem nunca e tanto Rodrigo, quanto o Sérgio estão vivos na nossa memória”, foram as palavras do diretor, antes do início de uma cerimônia oficial que marca a inauguração das novas instalações e o ingresso nessa nova fase da comunicação institucional da Funec.

A escolha dos nomes dos jornalistas acontece em parceria com a coordenadora de comunicação, Solange Araújo, numa forma de homenagear a memória de ambos pelos trabalhos prestados à sociedade. “Importante perpetuarmos a lembrança de quem fez muito pela nossa sociedade em vida. Rodrigo era um profissional aguerrido, que desempenhou um papel combativo no jornalismo. Serginho, da mesma forma, cumpriu um papel muito próximo do Decom, atuando como mestre de cerimônia em eventos que marcaram a história da Funec. Ambos merecem os nossos respeitos e nossa admiração”, relembrou Araújo.

Para o reitor, professor Antônio Fonseca da Silva, Rodrigo e Sérgio foram pessoas que defenderam o certo no processo de comunicação e por isso merecem ser eternizados na memória do caratinguense e da Instituição. “Eles trouxeram à tona para a sociedade tantas informações que poderiam ter ficado obscuras. Lamentamos não tê-lo vivos entre nós, mas deixaram um grande exemplo e assim essa homenagem é justa e necessária porque simboliza o rastro de hombridade que deixaram em vida”.

Sobre a ampliação das instalações da UNEC TV, o reitor também destacou o momento “como extremamente importante” porque o Estúdio II, onde será concentrada toda a programação de saúde da UNEC TV “será um canal de ajuda a tantas pessoas que têm dúvidas sobre hábitos mais saudáveis, como ter uma alimentação melhor, a se tratar nas horas certas, servindo como um canal de prevenção para ter uma vida com mais saúde”.

Rodrigo Neto iniciou sua carreira em Caratinga, trabalhando nos principais veículos de comunicação da cidade, como Rádio Caratinga, TV Sistec, TV Super Canal e Diário de Caratinga. Ele foi brutalmente executado em Ipatinga, cinco anos atrás, enquanto investigava um esquema de corrupção policial. Agora seu nome fica lembrado dentro da Funec como “Decom Repórter Rodrigo Neto”.

Sérgio Ferreira também passou pelas principais emissoras de rádio e TV de Caratinga, atuando ainda na área política como apresentador e assessor de imprensa em campanhas eleitorais, em especial a do ex-prefeito Ernani Campos Porto. Ele morreu vítima de complicações de saúde depois de sofrer um acidente de carro. Agora seu nome fica lembrado dentro da Funec como “Estúdio II Jornalista Sérgio Ferreira”.

A cerimônia oficial preparada pela Funec para homenagear os jornalistas recebeu convidados de vários segmentos. O pastor Luís Malheiros e o monsenhor Raul Motta de Oliveira abençoaram as novas instalações e relembraram fatos marcantes da vida dos jornalistas e da importância da comunicação para a transformação de uma sociedade. Familiares também prestigiaram a solenidade, se emocionando bastante com as palavras que traziam a lembrança de Rodrigo e Sérgio

Admiradores de outras cidades também prestigiaram o evento, como o contador Jorge Brum Dias de Farias, de Inhapim, primo de Rodrigo Neto, que reconheceu a relevância da iniciativa da Funec. “Não queríamos que essa homenagem estivesse acontecendo, porque a perda de alguém querido dói e preferíamos tê-lo entre nós, mas infelizmente temos que lembrá-lo diante da fatalidade que sofreu. Perdemos um talento, um companheiro, que fez história por tratar sua profissão com a realidade e a justiça que ela merece. Esse país precisa de renovação e o Rodrigo poderia estar aí ajudando a mudar essa nossa triste realidade”.

O jovem estudante Pedro, filho do jornalista Sérgio Ferreira, emocionou os convidados ao falar do pai como amigo e profissional sempre presente nos acontecimentos que ajudaram a transformar a sociedade de Caratinga. “Era um pai, mas, acima de tudo, um homem de família e um amigo”, disse. A viúva, Andreíza Ferreira, elogiou a iniciativa da Funec em homenagear o nome do marido. “Vendo um estúdio tão moderno, tenho certeza que o Sérgio gostaria de estar aqui fazendo o que tanto amava, que era trabalhar com televisão”. A mãe, Dona Rosa, não conseguiu conter as lágrimas e se limitou a dizer: “Era um filho maravilhoso”.

O vereador Ronaldo Gomes de Carvalho, o ‘Ronaldo da Milla’, primo de Rodrigo Neto e porta-voz da família no cenário público, foi outro a se emocionar muito durante o evento. “A memória de Rodrigo sempre será lembrada porque foi um profissional diferenciado e da forma que a vida dele foi tirada, de forma brutal, nós percebemos que os nossos exemplos e a nossa forma de agir são os legados que a gente deixa como resumo de nossa história de vida”. O irmão de Rodrigo, Emerson de Farias, policial militar, falou de como o ser humano não está preparado para a perda. “Faz cinco anos que o Rodrigo se foi, três que o Serginho se foi, e a dor é como se fosse ontem”.