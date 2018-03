Diário completa 23 anos e aborda a questão das fake news

Acreditar ou não acreditar? eis a questão

Se o escritor inglês William Shakespeare vivesse em 2018, talvez sua famosa frase “Ser ou não ser, eis a questão”, de ‘Hamlet’, ato III, cena I, seria diferente. Quem sabe hoje Shakespeare diria “Acreditar ou não acreditar, eis a questão”, tamanho é o número de fake news que assola o nosso cotidiano? E para lembrar os 23 anos do DIÁRIO DE CARATINGA, resolvemos falar sobre esse assunto, afinal todos os dias somos bombardeados com tanta informação que fica complicado distinguir a verdade da mentira.

Para se ter uma ideia, somente na semana passada, leitores fizeram contato e demonstraram toda preocupação com algo que foi veiculado nas redes sociais: quatro bandidos de alta periculosidade estavam escondidos na zona rural de Caratinga e cometendo muitos crimes. Explicamos que a notícia não procedia e que nesses casos, quando há comprovação de algum foragido, as forças de segurança fazem o devido anúncio e tomam as providências cabíveis. Como se não bastasse, uma mãe preocupada quis saber se realmente havia um ‘carro preto’ sequestrando crianças. Outro engodo que foi propagado pelas redes sociais.

E ao longo de mais de duas décadas de funcionamento do DIÁRIO, percebemos que esses boatos foram mudando de proporção. Antes, era algo pitoresco, como o caso do ‘chupa-cabras’. Depois apareceram as notícias falsas de pessoas que estavam perdidas, como um menino que foi abandonado no posto de combustíveis ou do idoso desmemoriado que foi deixado numa unidade de saúde. Sem falar da enfermeira que passava sangue contaminado pela AIDS. Mas hoje, esses boatos são mais nocivos e amedrontam a população. Desta forma, podemos dizer que vivemos a ‘Era da Pós-Verdade’, ou seja, vivemos um tempo relativo ou referente a circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais.

Do ponto de vista jornalístico só há uma solução para combater as fake news: a apuração. Como já dissemos algumas vezes, o Google nunca pode tomar a força das ruas, temos que ir até o local do fato e averiguar. Temos que buscar a verdade de forma incessante, entendemos que não existe a pré ou pós-verdade, existe apenas a verdade pura e simples.

Para os cristãos, a Bíblia diz em João 8:32, ‘E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará’. “A verdade está lá fora”, já anuanciava aquele slogan de seriado, sendo assim, não adianta ficar na redação esperando que o mundo virtual nos dê as respostas. E para alcançar esse objetivo, mais uma vez pedimos a colaboração de nossos leitores. Afinal são vocês que nos mantém ao longo desses 23 anos, sempre sugerindo matérias, elogiando e criticando. Hoje mais uma vez reafirmamos nosso compromisso de apurar os fatos.

Por fim, cuidado com as fake news, se alguém disser que o DIÁRIO vai fechar, basta dizer que sempre estivemos fechados para os boatos, para as mentiras e para o descrédito. Estamos, sim, abertos para o mundo e para as possibilidades que o novo nos oferece.

Roma não foi feita em um dia, e o DIÁRIO também não. Obrigado por serem nossos leitores.