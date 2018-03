POLÊMICA: Agnaldo Timóteo em defesa de Lula

No vídeo que circula nas redes sociais desde domingo (18), o cantor Agnaldo Timóteo defende o ex-presidente Lula e ataca curitibanos, catarinenses e gaúchos. Timóteo chama os sulistas de “ingratos”, “miseráveis” e “elitistas”.

“Estou falando com os curitibanos, os catarinenses e os gaúchos. Vocês não se envergonham de serem preconceituosos contra o Lula? Olha o que ele fez por vocês, elitistas […] Eu fico pau da vida de ver a ingratidão de vocês com um homem que cuidou de todo o Brasil, não só do Nordeste”, disse.