PAINEL 20-03-2018

Câmara

Na noite de hoje, a Câmara Municipal de Caratinga realiza sua quinta reunião do ano. O executivo enviou três projetos para votação, dentre eles o que “autoriza o Município de Caratinga a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – BDMG, operações de crédito com outorga de garantia, e dá outras providências”.

Pauta

A pauta é quase toda preenchida por pedidos de obras e benfeitorias para bairros e distritos de Caratinga, além de votos de louvor e aplausos; e solicitações de mérito legislativo e desportivo.

Academia ao Ar Livre

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de mobiliário e equipamento inclusivo nas academias ao ar livre em espaço público para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e dá outras providências”, é um dos projetos do vereador Helinho (PSC).

Contrato

Já Mauro Água e Luz (PDT) pede ao chefe do executivo que envie à Câmara cópia do contrato celebrado entre o município de Caratinga e a empresa Tertrans, para prestação de serviços à municipalidade. “Enviar cópia dos cheques/transferências bancárias e empenhos de pagamentos à referida empresa”, diz o requerimento.

COMPAC

Um grupo de vereadores solicita envio à Câmara da relação dos investimentos realizados pelo COMPAC – Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Caratinga, nos patrimônios tombados do nosso município. “Encaminhar cópia da ata de eleição da diretoria em exercício, período de vigência do mandato, composição atual dos conselheiros, e caso tenha ocorrido alguma alteração dos membros da diretoria, disponibilizar cópia do documento que deu posse ao substituto imediato. Enviar, também, os valores recebidos pelo referido conselho no período de 2009 até a presente data, bem como cópias das atas e dos empenhos de pagamentos às empresas que prestaram serviços ao conselho”, diz o pedido.

‘Veículos da Saúde’

Por sua vez, Johny Claudy (MDB) pede que o prefeito encaminhe à Câmara relação de todos os veículos e agregados contratados pela Secretaria de Saúde, “relacionando os nomes de todos os motoristas e placas dos carros, com valores pagos mensalmente durante o período de janeiro de 2017 até a presente data”.

Coisas do Brasil

Na edição de domingo (17), o DIÁRIO publicou a matéria ‘Mudanças impactantes na hora de tirar e de renovar a CNH’. Essa reportagem foi feita durante a semana, especialmente para ser veiculada no domingo, afinal essa notícia foi muito comentada e os leitores pediram algo mais abrangente. Porém, quando o jornal já estava sendo impresso, na noite de sábado (16), o Ministério das Cidades informou que a norma que mudava as regras para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) seria revogada.

Coisas do Brasil II

Segundo o Ministério da Cidades, o objetivo da revogação é não alterar a vida de quem precisa renovar a carteira, além de “reduzir custos e facilitar a vida do brasileiro”. Pela resolução, que entraria em vigor no próximo dia 5 de junho, os motoristas que fossem renovar a CNH precisariam fazer um curso teórico e uma prova, além do exame médico (atualmente obrigatório). Deste jeito são as coisas do Brasil, principalmente nas questões de trânsito, foi assim com o selo pedágio, com as ‘cadeirinhas’, com os extintores de incêndio…

Timóteo, o polêmico

O cantor caratinguense Agnaldo Timóteo vem causando polêmica nas redes sociais. Em um vídeo que circula no Facebook, Agnaldo Timóteo defende o ex-presidente Lula e chama os moradores do sul do país de “miseráveis” e “elitistas”. “Estou falando com os curitibanos, os catarinenses e os gaúchos. Vocês não se envergonham de serem preconceituosos contra o Lula? Olha o que ele fez por vocês, elitistas. Eu fico pau da vida de ver a ingratidão de vocês com um homem que cuidou de todo o Brasil, não só do Nordeste”, disse Agnaldo Timóteo.