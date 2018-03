Veículo furtado em Ipatinga é encontrado na zona rural de Caratinga

CARATINGA – Na noite de domingo (18), um Fiat Uno, que tinha sido furtado em Ipatinga, foi encontrado no córrego Taquaraçu, próximo ao distrito de Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga.

Os militares de Ipaba foram informados que havia um Fiat Uno parado no córrego Taquaraçu, numa estrada próxima a Cordeiro de Minas. As informações apontavam que três pessoas estavam perto do veículo, sendo dois homens e uma mulher e que um dos indivíduos portava uma arma de fogo.

Diante das informações, uma equipe da PM foi até o local e ao se aproximar, os três suspeitos saíram correndo e entraram no meio do mato. Os militares consultaram o sistema informatizado e constataram que o automóvel era furtado.

O veículo foi removido ao pátio credenciado. Foi feito rastreamento, mas os suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição.