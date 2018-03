PM faz abordagem, prende suspeitos e recolhe barra de maconha

CARATINGA – Uma abordagem feita pela Polícia Militar na noite de domingo (18), na região do Bairro das Graças, resultou na prisão de quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, sendo elas: Weslei Saturnino Ferreira, 29 anos, Vinicius Ferreira Gomes, 23, Jennifer Kely Gomes Ferreira, 22, e Thais Nascimento Domingos, 22. Os militares apreenderam uma barra de maconha, pensando cerca de um quilo, e dois celulares.

Aspirante Edenilson explicou que a Polícia Militar desenvolveu uma operação devido algumas ocorrências que tem acontecido na saída de Caratinga, região do Bairro das Graças. O sentido da ação era o de coibir roubos. “Em dado momento, quando as viaturas estavam posicionadas, os militares perceberam um Fiat Uno passando e dentro dele havia pessoas já conhecidas do meio policial. Os ocupantes do veículo tiveram mudança brusca de comportamento, o que gerou suspeição. Os militares deram ordem de parada, que não foi acatada. Uma segunda viatura estava no Bairro das Graças, os policiais perceberam a fuga e seguiram o Fiat Uno, que entrou pelo bairro das Graças e chegou até a rua Niterói, via essa que não tem saída”, relatou o militar.

Segundo o militar, durante a perseguição, próximo a uma ponte que dá acesso à Avenida Dario Grossi, os policiais notaram que Vinicius jogou uma sacola para fora carro e o Fiat Uno seguiu rumo a rua Niterói. “Uma viatura chegou até o veículo na rua Niterói. Enquanto isso, outra viatura realizou diligências onde eles tinham dispensado a sacola. Para nossa surpresa, na sacola tinha um tablete de maconha”.

De acordo com o aspirante, Weslei e Vinícius já são conhecidos do meio policial. “Para nossa surpresa, as duas moças ora conduzidas são namoradas dos rapazes, que a princípio estavam em conluio com eles. Uma vez que os quatro dentro do carro sabiam da existência dessa droga”, explicou aspirante Edenilson.

Sobre a tentativa de fuga dos suspeitos, aspirante Edenilson especificou que o simples fato de um condutor não acatar a ordem de parada, ele coloca em risco a segurança de diversas pessoas que estão por perto. “No caso da rua Niterói, é um lugar onde tem muitas crianças, várias igrejas funcionam naquele local. No momento tinha diversas pessoas na via pública, por sorte não chegaram a atropelar ninguém. No momento da prisão houve certa resistência, mas facilmente foram contidos pelos militares”, relatou o militar.

Os suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi apreendido ao pátio credenciado.