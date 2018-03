Mulheres guerreiras

Ao longo de sua gloriosa história no Taekwondo, mestre Marcelo Cardozo tem formado vários campões em diferentes faixas e categoria. Foram tantos que eu até perdi a conta. Não por acaso, a Associação Korion tem esse enorme prestígio. Portanto, sempre que se inicia mais um ano de competições, ficamos aguardando coisa boa.

Pois bem, atletas da Associação Korion de Desportos/Esporte Clube Caratinga iniciam o campeonato mineiro de Taekwondo/2018 com medalha de ouro na modalidade kerogui. Érica Luiza e Meire Marçal sagraram-se campeãs na cidade de Itabira neste dia 17 de março na 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo. Elas estão de parabéns. Afinal, se para jovens atletas chegar ao alto do pódio não é nada fácil, imaginemos para duas mulheres com todos os seus afazeres, de jornada tripla que sei que enfrentam. Por isso, esse primeiro lugar deve ser muito valorizado por elas que são verdadeiras guerreiras e grande exemplo para uma garotada que está começando agora. Obviamente quando alguém triunfa, contou com apoio de outras pessoas. Por isso, cada uma fez questão de agradecer ao professor Weliton de Oliveira Souza, por todo ao apoio e ensinamentos que receberam. Para que fosse possível a conquista, contaram também com o importante patrocínio de pessoas como Edgar do Café Garcia e Ícaro Gonçalves do Café Paula Maciel. Sem eles certamente ficaria mais difícil. Que outros empresários sigam o ótimo exemplo deles e apoiem sempre o esporte. Muitas vezes tão maltratado pelos governos. Parabéns meninas, vocês merecem!

Mineiro: Deu a lógica

Com exceção da partida entre Tupi x Tombense, que eu considerava a mais equilibrada das quartas de final, nos outros confrontos pode-se dizer que os classificados eram os favoritos mesmo. Embora alguns tenham tido mais dificuldades que o esperado.

O América bateu o Boa Esporte por 1 a 0 com gol de Rafael Moura. Porém, confesso que não esperava tanta dificuldade por parte do Coelho. Afinal, o time de Varginha fez uma campanha irregular e apresentou um futebol inconsistente.

O Cruzeiro teoricamente tinha o jogo mais tranquilo da rodada. Mas, quando se fala em partida eliminatória, os “pequenos” se fecham ainda mais, tentam achar uma bola ou levar para as cobranças de pênaltis. Só no segundo tempo a Raposa encontrou o caminho do gol. Aliás, Raniel está vivendo ótimo momento fazendo com que Fred nem seja lembrado em alguns jogos.

O Atlético sofreu pra bater a URT por 1 a 0. O Galo dominou as ações e controlou o jogo. Entretanto, faltava efetividade nas finalizações. Resumindo, jogou “para o gasto”. Agora o alvinegro encara o América, enquanto Cruzeiro e Tupi decidem a outra vaga.

Brasil x Rússia

O amistoso da seleção brasileira contra os russos na próxima sexta-feira (23) será o penúltimo antes da convocação definitiva para o mundial. Acredito que Tite ainda tenha pelo menos umas três dúvidas em relação ao grupo de 23 jogadores. Lateral esquerda para reserva do Marcelo, no ataque e no terceiro goleiro. Não consigo acreditar que Cássio já esteja garantido. Mesmo reconhecendo que tem moral com Tite e história de conquistas juntos. Porém, tecnicamente temos outros goleiros bem melhores.

