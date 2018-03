Creche municipal de Revés do Belém passa por reparos

BOM JESUS DO GALHO – Estão adiantadas as obras de reparo do prédio da creche municipal de Revés do Belém. Construída na gestão anterior, a unidade educacional nunca havia funcionado, devido a algumas irregularidades da construção que acabou sendo interditada pela justiça. Os problemas, segundo a diretora do departamento de Educação, Ana do Carmo, eram relativos principalmente às redes elétricas e hidráulica. “Mas estamos avançando mais nos reparos, como telhado, pintura, melhorando o prédio em outros aspectos”, comenta Ana.

Mesmo em obras, o prédio já está funcionando. No local, são recebidas, diariamente, cerca de 150 crianças da Educação Infantil que têm entre zero e cinco anos. “Nosso objetivo é oferecer segurança e conforto para as nossas crianças que precisam de um espaço saudável para se desenvolver melhor”, comenta o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, que vem acompanhando o trabalho em Revés do Belém.

“Gosto de estar com a comunidade, ouvindo sua opinião sobre o trabalho que vimos realizando no município e buscando melhorias para atender as necessidades que identificamos a partir desses diálogos”, comenta o prefeito. Segundo ele, em breve, a creche de Revés de Revés do Belém deverá estar “novinha em folha”.

Willian destaca que a creche municipal é um importante espaço de convivência das crianças. “A creche é como se fosse a casa de todos, onde as crianças se alimentam, participam de atividades educativas, desfrutam de momentos de lazer e desenvolvem sua socialização”, sublinha o chefe do Executivo, acrescentando que as mães ficam tranquilas por saber que têm onde manter os filhos enquanto trabalham.