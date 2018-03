PAINEL 18-03-2018

Café

Os contratos de café com vencimento em maio próximo na bolsa de café em Nova Iorque acumularam perdas de 210 pontos na última semana. As oscilações são fortes e refletem interesses de curto prazo dos operadores. Para terem uma ideia, na terça-feira (13) os contratos para maio fecharam com alta de 210 pontos e na quinta-feira (15) com baixa de 230 pontos. Reflexos das incertezas do mercado no momento.

Café II

A alta na última terça-feira (13) parecia indicar que o mercado físico brasileiro teria uma boa semana para trabalhar. Mas já na quarta-feira (14), o Rabobank, um dos maiores bancos especializados em commodities do mundo, elevou em 1,5 milhão, de sacas para 2,6 milhões, sua estimativa de superávit mundial na safra de 2017/18 e também atualizou de 900 mil para 3,2 milhões de sacas sua previsão de superávit na próxima temporada. A mudança refletiria esperanças de melhora na colheita de países como a Etiópia e Nicarágua.

Café III

O mercado físico brasileiro acompanhou o que aconteceu na bolsa. Na terça-feira (13) foi fechado um número maior de negócios, e a partir da quinta-feira (15) a queda em Nova Iorque praticamente paralisou os negócios no mercado físico.

Café IV

O site Agrimoney informou esta semana que os produtores brasileiros de café diminuíram as compras de fertilizantes para a safra atual em meio ao declínio nos preços do produto. As entregas de fertilizantes aos produtores de café caíram 17% nos três últimos meses do ano passado (fonte: site Notícias Agrícolas). Com um verão bom de chuvas com a queda nas compras de adubo é sinal que as coisas não andam bem sustentáveis para o produtor de moca.

Café V

Os Estados Unidos, maior país consumidor de café do mundo, estão pedindo a saída da OIC – Organização Internacional do Café. Representantes do governo norte-americano estiveram na sede da Organização, em Londres, pra comunicar sua retirada da instituição. Ainda segundo a AE, a saída dos Estados Unidos da OIC não foi motivada por questões específicas do mercado de café. Ela atente mais um passo na meta da administração do presidente Donald Trump de diminuir a participação do país em organismos multilaterais.

Jagunços e Coronéis

No domingo passado tivemos na página 7 do DIÁRIO, um belo documentário da história da região de Caratinga através de entrevista com o professor e escritor Jorge Couto que escreveu o livro “Revolução de 30 em Caratinga e Santana do Imbé: uma história de Jagunços e Coronéis”. Imperdível, nos remetendo a um passado perdido na santa terrinha de São João Batista de Caratinga e de Santana do Imbé.

Revolução de 30

O livro será lançado em Imbé de Minas no dia 23 de março e em Caratinga, no dia 5 de abril no Casarão das Artes. Sem dúvida é mais um dos registros da história de Caratinga. Vale lembrar que Marilene Godinho no final do ano passado lançou livro sobre a vida do ex-prefeito Dr. Maninho. É Caratinga nas riquezas do passado.

Greve na Rede Estadual

O DIÁRIO publicou na quarta-feira (14) mais uma notícia da greve na rede de ensino estadual. Passam os anos e as greves retornam, as crianças e adolescentes em casa e um transtorno nas vidas de milhares de pessoas. O governo arrecada muito, gasta mal e a população fica à espera dos desdobramentos da relação entre servidor e governo. Até quando suportaremos os descasos que batem às nossas portas?

Sindicatos

Os sindicatos, que sempre tiveram a obrigatoriedade de contribuições do trabalhador, agora estão sob a avaliação de cada um. Sem obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical, resta saber se eles sobreviveriam sem as gordas remunerações. Será que o voluntarismo em manter as causas sindicais trará novas lideranças?

Água

A justiça mineira determinou que o município de Caratinga e a Copasa implantem nos distritos de Dom Lara e Cordeiro de Minas sistema de tratamento e distribuição de água potável. É lamentável que ainda no ano de 2018 existam comunidades sem o devido tratamento de água potável. Como a COPASA, uma das grandes empresas mineiras, se deixa levar por tamanho descaso? Bola murcha!!!

Léo Canarinho

O empresário Léo Sathler começa sua gestão à frente da Associação Comercial de Caratinga (ACIC) com bastante entusiasmo. Léo já trouxe para Santa Terrinha o caminhão “Sesc Saúde Mulher”. Parabéns ao Léo e sua equipe. Sucesso e mais parcerias.

Estacionamento na praça

O Conselho do Patrimônio Cultural de Caratinga, pelo que se vê, venceu e convenceu sobre a questão da proibição do estacionamento na praça nos dias de missa. A justiça atendeu a ação popular defendida pelo advogado Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior e parece que a praça será preservada, sem veículos, sem estacionamentos. Um audiência de conciliação foi marcada para o mês de abril.

Nada é impossível

Essa discussão sobre o estacionamento na praça pode levar a outros debates na Santa Terrinha, como das dificuldades de uma cidade como Caratinga, de ruas estreitas e calçadas ainda menores, sem falar dos limitados estacionamentos para tantos veículos. No entanto há de se buscar alternativas pela municipalidade para atender os religiosos até mesmo no aumento de vagas ao redor da praça nos dias de domingo e feriados religiosos. Se a cidade é nossa, por que não deixarmos agradável a todos? Não há nada impossível!!!

Protesto

A população vem reclamando sobre o protesto em cartório, feito pela Prefeitura de Caratinga, a respeito do não pagamento do IPTU 2017. Como a atitude de cobrança é inédita na Santa Terrinha, parte dos contribuintes se mostrou surpresa e insatisfeita. Eles reclamam que têm apenas três dias para o pagamento do tributo.

Protesto II

Por outro lado, tradicionalmente os contribuintes em Caratinga, salvo algumas exceções, nunca levaram a sério a obrigatoriedade do imposto municipal. Nos bastidores da política comenta-se que os índices chegam a 70% de inadimplentes, muito alto o que fez o Tribunal de Contas de Minas Gerais cobrar do chefe do executivo caratinguense atitudes para coibir tamanha inadimplência no município, sob pena de responder por improbidade administrativa.

Lanchinho

E as coisas não estão nada boas na segurança pública. Com a crise financeira crescente em todo o país, falta de emprego, os profissionais de segurança pública estão cada dia mais pressionados em suas funções. Se o social diminuir na cidade, vai resultar em maior violência. Na sexta-feira (16) se o ladrão queria roubar dinheiro do motoqueiro, acabou levando o lanchinho do dia.

Calamidade financeira

O prefeito de Caratinga decretou “calamidade financeira no âmbito do setor de saúde” como um basta nos gastos dos recursos municipais. Segundo assessoria, o município não vem recebendo os repasses do governo estadual na área, comprometendo as finanças do município. Com decreto, de certa forma o prefeito se acautela e se exime juridicamente de responsabilidades, que é do governo de Minas Gerais. Se o governador não paga, prefeito também não vai mais pagar a conta alheia. E o povo?

Newton Cardoso

No dia 26 de março será realizado na capital mineira o lançamento do livro “A verdade por trás da lenda” sobre a vida política do ex-governador Newton Cardoso, que governou o estado de 1987 a 1990. Pela sua conturbada passagem frente ao governo de Minas, em que deixou várias interrogações sobre reais “interesses públicos”, o livro poderá tirar dúvidas de um momento não tão glamoroso na história republicana de Minas Gerais.

Adalclever Lopes

Já o presidente da Assembleia de Minas, o deputado Adalclever Lopes também estará junto da bancada do MDB na Assembleia Legislativa de Minas comemorando os 52 anos do partido do qual Adalclever se orgulha dizer “Ulysses Guimarães sua figura referencial” do MDB, partido que foi a resistência ao golpe militar, assegurou a restauração da Democracia, o fim da censura e o restabelecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil.

Adalclever Lopes II

No dia 26, além do lançamento do Livro de Newton Cardoso, aniversário de 52 anos do MDB, nos bastidores os comentários são do fortalecimento da candidatura do presidente da Assembleia ao governo de Minas. É Adalclever unindo seu partido em torno de seu nome.